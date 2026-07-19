Красноармейский районный суд Волгограда приговорил к 7,5 годам колонии общего режима местного жителя, который путем обмана приобретал права на чужое имущество.

Следствием и судом установлено, что аферист, который уже ранее был судим, предлагал займы волгоградцам, которым срочно нужны были деньги в силу семейных или иных обстоятельств.

Как сообщили в районном суде, клиентами мужчины были малообразованные в юридическом плане горожане. Фигурант уголовного дела обещал им деньги, но просил заключить договор купли-продажи или составить нотариальную доверенность с правом распоряжаться имуществом потерпевших. При этом он заверял их в том, что после возврата долга вернет указанный договор купли-продажи или доверенность, но на самом деле этого делать не собирался.

– Так, в период с 2015 года по 2019 год в собственность подсудимого Романа М. перешли: половина доли в квартире, две квартиры, четыре жилых дома и три земельных участка. Подсудимый Роман М. в судебном заседании свою вину признал в полном объеме, – сообщили в районном суде.

Мужчину признали виновным по семи эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.