



Восемь волгоградских отелей внедряют в работу цифровой ID, заселяя гостей без бумажных документов.

Первыми новую услугу, удобную как самим сотрудникам, так и его гостям, опробовали в гостиницах «Интурист», «Волго-Дон», «Южный», «Старт», Hampton by Hilton Profsoyuznaya, «МИЛОТ», «Космос Волгоград», а также на турбазе «Река&Песок».

– При считывании QR- кода с телефона туриста его персональные данные автоматически подгружаются в систему в зашифрованном виде, что соответствует требованиям закона о защите персональных данных, – прокомментировали в пресс-службе администрации Волгоградской области. – Такой подход позволяет ускорить процесс заселения, а также снижает риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

Уже с 1 сентября цифровые ID станут обязательными во всех гостиницах и отелях, располагающих более 50 номерами. Когда система будет окончательно отработана, подобные требования коснутся и объектов меньшей вместимости.

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