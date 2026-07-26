



В последнее воскресенье июля Волгоград традиционно отмечает День военно-морского флота. С самого утра по центру города прогуливаются мужчины в тельняшках, встречающиеся с «боевыми товарищами» и ностальгирующие по непростым, но навсегда запомнившимся годам службы.





Основной точкой сбора волгоградских моряков стала стела «Героям Волжской флотилии» у легендарного БК-13 на нижней террасе набережной. Вспоминая о защитниках Сталинграда, участники утреннего митинга держали в руках и портреты современных защитников – как погибших, так и до сих пор находящихся в зоне СВО бойцов.













Уже после официальной встречи волгоградцы, для которых море – не просто место отдыха, дали волю эмоциям, обнимая сослуживцев, вспоминая не увядающие в памяти байки, размахивая флагами и приглашая на фото свой личный «отряд в полосатом» - праздничный «дресс-код» многих моряков сегодня поддерживают и жены, и дети. К слову, именно своим сыновьям и дочкам взрослые мужчины надевают на голову бескозырки едва ли не как семейную реликвию.





Из-за 40-градусной жары, уже утром раскалившей улицы города как огромную сковороду, после короткой прогулки большинство празднующих скрываются в тени и уходят под спасительные кондиционеры, сообщает фотограф ИА «Высота 102».





Первый масштабный военно-морской праздник прошел в Петербурге в сентябре 1714 года – после победы русских кораблей в битве при Гангуте. А в 1723 году у моряков появилась новая традиция – торжественная встреча ботика Петра I. В советское время моряки на долгие годы лишились собственного праздника. Однако в 1939 году легендарный флотоводец Николай Кузнецов исправил эту историческую несправедливость и предложил праздновать День военно-морского флота 24 июля. В 1980 году праздник перенесли на последнее воскресенье июля – традиция сохранилась и в наши дни.

Фото Андрея Поручаева