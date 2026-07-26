



В Волгоградской области второй раз за сутки объявили беспилотную опасность.

Сообщения с предупреждением о возможной атаке БПЛА поступили на телефоны волгоградцев сегодня в 21:25. Горожан попросили не забывать о хорошо известных правилах - в первую очередь отойти от окон, не пользоваться лифтом и быть осторожными на улице.

Угроза удара смертоносными летательными аппаратами нависала над регионом и ранним утром воскресенья. Объявленный в 04:00, режим беспилотной опасности действовал более четырёх часов. Тем не менее, в сводках Минобороны Волгоградская область, как место уничтожения дронов ВСУ, сегодня не значилась.

Фото Андрея Поручаева