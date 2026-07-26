Стали известны подробности серьезного пожара на юге Волгограда





В Волгограде стали известны подробности переполошившего горожан пожара в районе остановки «Лесобаза». По информации спасателей, с гонимым ветром огнем они боролись почти три часа.





О сильном пожаре на границе Кировского и Красноармейского районов горожане сообщили накануне днем. По словам очевидцев, быстро распространяющееся пламя приближалось к жилым домам.

– Сообщение о пожаре в Красноармейском районе поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы накануне в 16:31, – прокомментировали в пресс-службе регионального главка МЧС. – По предварительной информации, из-за неосторожного обращения с огнем на участке горела сухая трава.

Остановить огонь сотрудники МЧС смогли через три часа. Ликвидация пожара завершилась в 19:28.

Фото Павла Мирошкина, видео Волгоград. Красноармейский/ t.me