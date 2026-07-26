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Происшествия

Стали известны подробности серьезного пожара на юге Волгограда

Происшествия 26.07.2026 09:49
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26.07.2026 09:49


В Волгограде стали известны подробности переполошившего горожан пожара в районе остановки «Лесобаза». По информации спасателей, с гонимым ветром огнем они боролись почти три часа.



О сильном пожаре на границе Кировского и Красноармейского районов горожане сообщили накануне днем. По словам очевидцев, быстро распространяющееся пламя приближалось к жилым домам.

Сообщение о пожаре в Красноармейском районе поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы накануне в 16:31, – прокомментировали в пресс-службе регионального главка МЧС. – По предварительной информации, из-за неосторожного обращения с огнем на участке горела сухая трава.

Остановить огонь сотрудники МЧС смогли через три часа. Ликвидация пожара завершилась в 19:28.

Фото Павла Мирошкина, видео Волгоград. Красноармейский/ t.me

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