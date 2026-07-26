



В футбольном манеже имени Александра Никитина в Волжском завершился Кубок России по футбольному двоеборью. На турнире за путёвки на чемпионат России боролись 15 сильнейших коллективов страны. Кульминацией соревнований стала серия матчей плей‑офф, определившая не только обладателя трофея, но и призёров, чьи выступления задали высокую планку для будущих стартов.

На стадии четвертьфиналов определились фавориты решающих встреч. «Волгоград» уверенно переиграл «Политех» со счётом 3:1, продемонстрировав умение контролировать ход встречи. ФФК «Ротор» разгромил «Хищных бобров» – 8:3, показав высокую результативность и слаженность действий. МФК «Столица» не оставила шансов «Высоте 102», победив со счётом 7:0, а «Челябинская область – ТЭК РАША» в плотной борьбе одолела «Гвардию» – 4:1.

Полуфинальная стадия подтвердила статус главных претендентов на трофей. МФК «Столица» уступила «Челябинской области – ТЭК РАША» со счётом 0:4, не сумев взломать организованную оборону соперника. Во втором полуфинале волгоградское дерби между «Волгоградом» и ФФК «Ротор» получилось напряжённым: «Ротор» вырвал победу – 5:3, доказав, что способен брать верх в матчах с максимальным накалом.

Матч за третье место стал возможностью для МФК «Столица» реабилитироваться после поражения в полуфинале. Столичная команда уверенно переиграла «Волгоград» со счётом 8:3, подтвердив свой высокий уровень и завершив турнир с бронзовой наградой.

В финале ФФК «Ротор» встретился с «Челябинской областью – ТЭК РАША». Встреча получилась напряжённой: обе команды демонстрировали высокий класс, но «Ротор» оказался чуть хладнокровнее в решающие моменты. Итоговый счёт – 4:2 в пользу волгоградцев. Эта победа принесла ФФК «Ротор» второй подряд Кубок России по футбольному двоеборью и закрепила за командой статус лидера дисциплины.

Также по итогам турнира были определены лучшие игроки:

• Лучший вратарь – Сергей Якимов (ТЭК РАША)

• Лучший игрок – Сергей Некрасов (ФФК «Ротор»)

• Лучший бомбардир – Иван Лагутин (ФФК «Ротор»)

Теперь «Ротор» будет защищать честь страны на международной арене. С 29 июля по 9 августа в Астане пройдёт турнир «Игры Будущего 2026» (GOTF 2026), где в дисциплине PHYGITAL FOOTBALL соберутся коллективы, представляющие разные футбольные традиции и континенты.

Игры объединят более 800 участников более чем 50-и национальностей. На одной площадке встретятся Европа, Латинская Америка, Африка и Азия – и это делает турнир по-настоящему глобальным. Среди участников – уругвайский Peñarol, один из самых титулованных клубов Южной Америки, испанский LOS TRONCOS FC, хорошо знакомый поклонникам Kings League, а также ORLANDO PIRATES FIVES, представляющий один из самых узнаваемых спортивных брендов Африки. Компанию им составят FFK Rotor, Club Holcattes, FC OLYMPIC PHYGITAL, Oeste SP, UEL Team и другие коллективы, прошедшие жёсткий международный отбор.

Для «Ротора» это не просто шанс показать класс – это возможность проверить свою модель игры на фоне иного подхода, где результат рождается на стыке виртуального и реального поля. Специфика фиджитал‑футбола как раз в этом: итоговый счёт складывается из двух компонентов – матча в футбольном симуляторе и игры в мини‑футбол. Именно сочетание цифровой тактики и физической выносливости создаёт ту самую уникальную драматургию, которая и делает дисциплину такой захватывающей.

Турнир в Волжском ещё раз доказал: футбольное двоеборье в России развивается стремительными темпами, а уровень конкуренции позволяет выявлять по‑настоящему сильные коллективы, готовые конкурировать не только внутри страны, но и на мировой арене. И то, что именно «Ротор» будет представлять Россию в Астане, – не случайность, а закономерность, подтверждённая двумя кубковыми победами подряд.

Александр Веселовский

Фото: Всероссийская федерация фиджитал спорта