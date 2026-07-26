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Общество

Лето со вкусом дыни и полевой клубники: три рецепта фирменного волгоградского варенья

Общество 26.07.2026 20:44
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26.07.2026 20:44


В последнее время из открытых окон волгоградских домов и квартир все реже доносятся сладкие запахи свежесваренного варенья. Однако говорить о том, что все без исключения хозяйки перешли на магазинный вариант, было бы несправедливо. Какие продукты с местным акцентом закатывают в банки местные мастерицы, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Желая сохранить сладкое напоминание о лете, волгоградки чаще всего ориентируются на рецепты со строгой граммовкой. Однако, надо признать, что варка варенья для многих – процесс настолько же творческий и терпящий любые эксперименты, как и приготовление пиццы. Из арбузных корок, кабачков, паслена – полет фантазии в этом деле вовсе не ограничен.

Варенье «Мамины дыньки»

Однако вернемся к конкретным продуктам, корнями приросшим к волгоградской земле. Обнаружив старинный рецепт при создании своей книги «Васаби к шашлыку. История Волгоградской области в 70 рецептах из местных продуктов», кулинарный краевед и писатель Анна Степнова уже несколько лет называет варенье «Мамины дыньки» настоящим вкусом Волгоградской области.


Варенье из дыни со сливками – рецепт Надежды Петровны Никольской из села Бережновка Николаевского района Волгоградской области. В бывшем колхозе-миллионере, как и в других селах по левому берегу Волги, это была общая традиция: завершив сбор урожая на бахчах, арбузы и дыни везли прямо на берег. Из них варили арбузный мёд – нардек и варенье из дыни. И та, и другая заготовка – работа для очень трудолюбивых хозяюшек. Чтобы получить килограмм нардека или баночку примерно 0,7 литра, нужно часов пять варить сок из 20 кг арбузов. Так же и с дыней, только в этом случае использовался не сок, а мелко нарезанные кусочки. Уже после в таз выливали бидон свежих сливок. Дынное варенье становилось похожим на ириску, а арбузное – на шоколадная пасту. Этому и научила нас Надежда Петровна, – делится Анна Степнова. – Для книги «Васаби к шашлыку. История Волгоградской области в 70 рецептах из местных продуктов» я собирала местные рецепты повсюду – в соцсетях, на городских праздниках и семинарах работников культуры. Книга вышла в 2021 году, и уже тогда стало понятно: чудесное варенье надо возвращать людям, пока мы не разучились его варить. Тем более, что такого лакомства действительно больше нигде нет.

Паслен с нотками корицы

Еще одним продуктом «локальной кухни», как сказали бы шеф-повара, можно смело назвать варенье из паслена – к слову, описывая свой вкус лета, многие жители Волгоградской области вспомнили именно об ароматных румяных пирогах или варениках с этой ягодой.


Волгоградские кулинары предлагают десятки вариаций летнего лакомства. Так, для варенья с тонким акцентом корицы понадобится:

– килограмм паслена;

– 500 граммов сахара;

– палочка корицы.

Чистую ягоду необходимо выложить в кастрюлю, засыпать сахаром и поставить на огонь. На среднем огне смесь следует держать до полного растворения кристалликов. После этого необходимо снять кастрюлю с плиты, дать варенью остыть в течение 2-4 часов, а затем снова поставить на огонь, довести до кипения и, положив палочку корицы, проварить еще пять-семь минут. Горячую смесь быстро разлить по банкам.

Сладость полевой клубники

Волгоградка Татьяна Немчинова закатала в банку еще одну ягоду с местным акцентом.

В этом году муж купил в Жирновском районе полевую клубнику, которую многие ошибочно принимают за землянику, – рассказывает Татьяна. – С ягодкой размером с ноготок пришлось повозиться, отделяя от нее чашелистики. Но результат того стоил!


Для варенья из трех килограммов полевой клубники волгоградка использовала килограмм сахара. Засыпав ягоду, она оставила ее в кастрюле на пять часов, а после 10 минут проварила на медленном огне. Эту операцию хозяйка повторила дважды, закатав идеальный летний десерт в стерилизованные банки.


Фото Анны Степновой и Татьяны Немчиновой

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