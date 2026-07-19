Под Волгоградом суд оставил в СИЗО ревнивого убийцу

Светлоярский районный суд Волгоградской области продлил меру пресечения местному жителю, который расстрелял из ружья нового возлюбленного своей бывшей жены. Фигурант уголовного дела по фамилии Степанов останется в СИЗО до 23 сентября. Ранее мера пресечения ему уже два раза продлевалась.

Напомним, что преступление было совершено Степановым в апреле текущего года в рабочем поселке Светлый Яр. Тело погибшего 45-летнего мужчины со следами от огнестрельных ран было обнаружено на лестнице между четвертым и пятым этажами многоквартирного дома в микрорайоне №1. По подозрению в убийстве был задержан 39-летний местный житель, который оказался бывшим мужем женщины, с которой проживал потерпевший. Следователям он сообщил, что пошел на убийство из-за ревности.

Степанов обвиняется по трем статьям УК РФ - ч. 1 ст. 105 (Убийство), ч. 1 ст. 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), а также ч. 1 ст. 223 (Незаконное изготовление оружия).

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото: Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области