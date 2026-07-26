



90 лет назад команды Сталинграда и Симферополя пытались выяснить кто сильнее всеми способами. Недозволенными тоже.

24 сентября 1935 на сталинградском стадионе «Динамо» состоялся очередной товарищеский матч. Официальный чемпионат СССР стал проводиться только в следующем году, а в 35-ом междугородние матчи проводились на регулярной основе. Многие команды из разных городов пытались через такие игры заявить о себе, чтобы получить место в чемпионате.

Несмотря на вторничный рабочий день, в 17:30 по местному времени на трибунах динамовского стадиона собралось достаточно зрителей. Они пришли посмотреть игру сборных Сталинграда и Симферополя. Первым по традиции на поле появился судья встречи. Им оказался тренер сталинградской команды Алексей Шапошников, что зрители встретили гулом. В те годы считалось дурным тоном выступать в качестве судьи тренерам играющих команд. Как правило приглашались арбитры вообще из других городов. Но, видимо, приглашенный рефери не смог добраться до Сталинграда и деваться было некуда.

Гости уступали сталинградцам в росте, и часто после единоборств падали на землю. И очень быстро игра приняла грубый характер. Шапошников не реагировал на происходящее – возможно хотел рассмотреть в своих игроках бойцовские качества. Тем не менее, на 27-й минуте крымчанам удалось, чуть ли не впервые за игру, прорвать оборонительный фронт хозяев поля и открыть счет.

Далее, как говорили очевидцы, сталинградцы настолько сильно желали отыграться, что больше боролись, толкались и били гостей как попало, чем играли в футбол. Применялись и приёмы борьбы. Ближе к концу тайма у ворот симферопольцев образовалась настоящая свалка, чем хозяева воспользовались и сравняли счет. 1:1 – команды сразу успокоились и просто доиграли первый тайм.

Начало второго тайма прошло с небольшим преимуществом крымчан, но гол забили сталинградцы. И тут нервы сдали у гостей. В описании матча говорилось: «били друг друга по ногам, ставили «ножку», кричали как в настоящем кулачном бою и даже замахивались друг на друга руками».

Сильной критике подвергся Шапошников. Он упустил нити игры, а когда вспохватился было поздно. Соперники уже распоясались. Под давлением публики судья удалил с поля правого защитника гостей, но страсти продолжали кипеть. Во время очередной атаки сталинградцев, когда вратарь поймал мяч в нижнем углу и прикрыл его корпусом, кто-то из хозяев поля ударил лежащего голкипера в область сердца! Пострадавший потерял сознание. Кто-то из игроков прокричал: «Врача!» А медицинских работников на стадионе не было. В итоге вратаря уложили на скамейку и приводили в чувство своими средствами. В самом конце игры «поломали» еще и нападающего Симферополя, который хромая тоже досрочно покинул поле. Голов больше не было.

Местная пресса, после «побоища» кроме карикатуры устроила полный разгром и Шапошникову, и местным игрокам. В составе сталинградцев выступали игроки «Красного октября», СТЗ (позже «Трактор»), «Динамо» и «Зенита» (позже «Ротор»). Состав был таким: Свинцов, Беликов, Клочков, Григорьев, Кумеков, Покровский, Киреев, Гусев, Н. Шляпин, Г. Шляпин и Проценко. Многие фамилии известны любителям футбола. Некоторые на следующий год объединились в составе команды Тракторного завода, которая вместе с краснооктябрьцами получили место в «профессиональном» футболе. А личность Шапошникова тоже интересная. Он, завершив карьеру игрока и окончив спортивное учебное заведение, получил распределение в Сталинград. Он руководил сборной города на Поволжской спартакиаде в том самом 1935 году, которая прошла на полях Энгельса и Саратова. Сразу после окончания Сталинградской битвы был приглашен руководством завода «Баррикады» и возглавил заводскую команду «Зенит», которая в последствии стала «Ротором».

Сергей Хохлов

Иллюстрация: из Газеты СталПро №222 (1935 год)