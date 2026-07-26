



В последние выходные июля в Волгограде было во всех смыслах горячо. Несмотря на то, что температура воздуха не оставляла шансов на долгие прогулки, горожане все же смогли активно провести эти дни.





В субботу на юге Волгограда открылся Южный парк. Переводя дух у установленных рядом со сценой вентиляторов, юные артисты со взрослой стойкостью дарили настроение зрителям, а, значит, заряжались им и сами.













Тут и там массовые мероприятия проходили в эти выходные и в Волжском, с размахом отмечающим свое 72-летие. До последнего сохраняя интригу и не называя имя гостя Х, накануне организаторы большого праздника позвали жителей на концерт солиста «золотого» состава группы «Премьер- министр» Пита Джейсона.





А в воскресенье в Волгограде встретились мужчины, у которых в сердце живет море. Начав празднование Дня ВМФ с митинга у легендарного БК-13, после официальной встречи волгоградцы в тельняшках и с Андреевскими флагами в руках разошлись по городу в поиску тенистых уголков.









Фото администрации Волжского, Оксаны Абрамовой и Андрея Поручаева