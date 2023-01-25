Дело о смерти пациентки от COVID-19 в Волгограде рассмотрят в апелляции

В Волгоградском областном суде рассмотрят апелляцию на приговор по делу в отношении экс-врача Светлоярской ЦРБ Амира Гиниятова, обвиненного в смерти пациентки от коронавируса. Ранее суд первой инстанции приговорил медика к году условно и запрету на аналогичный период заниматься деятельностью, связанной с оказанием медпомощи. Однако в связи с истечением срока давности Гиниятова освободили от уголовной ответственности в зале суда.

— Мы подали жалобу на приговор, просим оправдать. Моего подзащитного обвиняют в причинении смерти пациентки. Он считает, что этого не делал, — рассказала ИА «Высота 102» адвокат Гиниятова Ольга Завгороднева. — Мы не согласны с приговором суда. Если нашу жалобу отклонят и приговор вступит в законную силу, пойдем в кассацию.

Напомним, Амира Гиниятова обвинили в смерти женщины, которая 6 августа 2020 года пришла к нему на прием в поликлинику Светлого Яра. По версии следствия, врач не оказал женщине должной помощи и не направил ее в стационар. Медик, в свою очередь, настаивал, что лечил пациентку, которая обратилась к нему с небольшой температурой, правильно, направив ее на анализ крови и выписав медикаменты.

Приговор Светлоярского райсуда стал настоящим шоком для Амира, его близких, адвоката и жителей райцентра, которые поддерживали медика и надеялись на оправдательный приговор.

Фото: личный архив Амира Гиниятова

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