Расследования 25.01.2023 11:16
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25.01.2023 11:16
Момент рокового столкновения бензовоза и иномарки, в результате которого погибла женщина, в Волгоградской области попал на видеорегистратор, установленный на большегрузе, сообщает ИА «Высота 102».
Напомним, накануне в Дубовском районе на 597 км трассы Р-228 «Сызрань - Саратов – Волгоград» столкнулись грузовой тягач Mercedes-Benz Axor и легковой автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которой был 60-летний водитель.
Установлено, что большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Этот момент и запечатлел видеорегистратор.
От удара, напомним, легковушку разорвало пополам. В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 79-летняя пассажирка иномарки. Водителя доставили в больницу.
Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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