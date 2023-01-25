













Момент рокового столкновения бензовоза и иномарки, в результате которого погибла женщина, в Волгоградской области попал на видеорегистратор, установленный на большегрузе, сообщает ИА «Высота 102».

Напомним, накануне в Дубовском районе на 597 км трассы Р-228 «Сызрань - Саратов – Волгоград» столкнулись грузовой тягач Mercedes-Benz Axor и легковой автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которой был 60-летний водитель.













Установлено, что большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Этот момент и запечатлел видеорегистратор.

От удара, напомним , легковушку разорвало пополам. В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 79-летняя пассажирка иномарки. Водителя доставили в больницу.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



