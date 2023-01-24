Разорвало пополам: смертельное ДТП с бензовозом произошло под Волгоградом

Происшествия 24.01.2023 15:46
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24.01.2023 15:46
Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения бензовоза и иномарки в Волгоградской области.
- В 14:40 на 597 км автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе области произошло столкновение грузового автомобиля «Мерседес» и автомобиля «Дэу Нексия», - сообщили в главке. - В результате ДТП 59-летний водитель легкового автомобиля с травмами доставлен в больницу, его женщина-пассажир от полученных травм скончалась.
На данным момент известно, что бензовоз был без нефтепродуктов. Обстоятельства аварии выясняются. На фотографиях видно, что от удара легковушку разорвало пополам. То, что осталось от машины, улетело в кювет.
На месте ДТП работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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