Волгоградцев предупредили о новой схеме мошенников с «госслужащими»





Жителей Волгоградской области предупреждают о новой уловке телефонных аферистов. Злоумышленники связываются с потенциальными жертвами под видом сотрудников Социального фонда, Федеральной налоговой службы или Центробанка и требуют срочно позвонить, чтобы переоформить или отменить «цифровую доверенность». Об этом сообщили в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.

Такие уведомления приходят волгоградцам в виде СМС, по электронной почте или в мессенджерах – в обход антифрод-механизмов, которые выявляют и блокируют подозрительные звонки. В конце сообщения мошенники указывают номер «профильного ведомства», по которому предлагают немедленно перезвонить.

– Если вы получили такое сообщение, не отвечайте на него и не перезванивайте по указанному номеру. Он принадлежит злоумышленникам. Если вы выйдете на связь, они начнут использовать привычные сценарии обмана – убеждать перевести деньги на «безопасный счет» или сообщить код из СМС, который потом используют, чтобы поменять номер для уведомлений в мобильном банке или на Госуслугах, – прокомментировал начальник отдела безопасности Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России Сергей Пименов.

Специалисты напоминают: настоящие сотрудники государственных служб и правоохранительных органов не используют мессенджеры, социальные сети или СМС для переписки с гражданами. При сомнениях следует позвонить в организацию по номеру, указанному на официальном сайте ведомства, либо обратиться в офис МФЦ. Если вы столкнулись с попыткой мошенничества, незамедлительно сообщите об этом в свой банк и обратитесь в полицию.