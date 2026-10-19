Большинству волгоградцев зарплаты хватает лишь на основные нужды





Эксперты выяснили, как жители Волгоградской области и ЮФО оценивают достаточность своего дохода и на что тратят заработок. Согласно опросу hh.ru, 18% работающих заявили, что зарплаты полностью хватает, ещё 46% отметили, что дохода достаточно, но при планировании расходов приходится учитывать бюджет.

Основные статьи ежемесячных трат у волгоградцев стали: продукты питания (их назвали 86% респондентов), коммунальные платежи (84%), оплата мобильной связи и интернета (71%). Заметная часть зарплаты уходит на одежду и обувь (60%), проезд в общественном транспорте (56%), лечение и лекарства (54%), содержание детей (51%), выплату кредитов (43%), аренду жилья или ипотеку (42%). Ещё 35% тратят часть дохода на досуг и отдых, 33% – на уход за собой, 26% – на образование.

Больше всего зарплатой удовлетворены сотрудники ИТ-отрасли (40% говорят, что дохода хватает на основные нужды), затем работники маркетинга и рекламы (34%) и строители (33%). По федеральным округам лидируют Северо-Западный (76%), Приволжский (74%) и Сибирский (72%). В Дальневосточном и Центральном округах показатель составил по 69%, в Уральском – 66%, в Южном и Северо-Кавказском – по 65%.