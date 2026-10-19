



Волгоградцам, жителям Дубовки и Даниловки помогут разобраться с налоговыми уведомлениями В период рассылки уведомлений об уплате имущественных налогов и НДФЛ мобильные офисы налоговой службы продолжат выездные приёмы. С 2 по 6 ноября специалисты ответят на вопросы жителей сразу нескольких районов и городов области.

Получить консультацию без визита в инспекцию можно будет в удобном формате — в МФЦ и торговых центрах. Об этом сообщает УФНС России по Волгоградской области.

График работы мобильных офисов:

2 ноября, 10:00–12:00 — МФЦ Дубовского района, г. Дубовка, ул. Московская, 5;

5 ноября, 14:00–17:00 — МФЦ Ворошиловского района Волгограда, ул. Милиционера Буханцева, 20;

5 ноября, 09:00–12:00 — МФЦ Даниловского района, р.п. Даниловка, ул. Федорцова, 24;

6 ноября, 10:00–13:00 — ТРЦ «Пирамида» в Волгограде, ул. Краснознаменская, 9;

6 ноября, 14:00–16:00 — МФЦ Красноармейского района Волгограда, ул. Брестская, 19а.

Что можно узнать и сделать

Специалисты налоговой службы ответят на вопросы по налогообложению: об уплате имущественных налогов и НДФЛ, о процедуре корректировки начислений при выявлении расхождений, а также о порядке получения льгот и вычетов.

Здесь же можно проверить наличие задолженности и при необходимости сразу получить квитанции на оплату. Посетителям расскажут о возможностях электронных сервисов ФНС России и помогут получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».

При обращении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.