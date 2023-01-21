Волгоградские полицейские рассказали, как вычислить телефонных аферистов

Расследования 21.01.2023 13:53
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21.01.2023 13:53
Стоматолог из Ворошиловского района Волгограда стала одной из последних жертв телефонных мошенников. Женщина повелась на удочку аферистов и оформила кредит на 3, 3 миллиона рублей, которые вместе со своими накоплениями – 540 тысяч – перевела на счет преступников.
Чтобы не оказаться на месте стоматолога и сотен обманутых волгоградцев, жителям региона необходимо проявлять бдительность при общении с незнакомцами по телефону.
В ГУ МВД по Волгоградской области напомнили схему обмана.
На телефон поступает звонок от якобы работника службы безопасности какого-либо банка и абоненту сообщают, что мошенники пытаются похитить его деньги путем несанкционированного оформления кредита. Для предотвращения таких действий жертве предлагается оформить он-лайн кредит в своем банке и перевести деньги на «безопасный счет». Как показывает практика, такие звонки зачастую поступают с обычных номеров, а не коротких или с начинающихся с 8-800.
Звонивший может представляться и сотрудником какого-либо правоохранительного ведомства.
Чтобы не стать очередной жертвой мошенников, следует помнить: настоящий сотрудник банка никогда не попросит по телефону совершить какую-либо операцию. Все операции специалист может выполнить самостоятельно дистанционно; сотрудники банка не предлагают установить дополнительное приложение и перевести деньги; сотрудники правоохранительных ведомств не звонят клиентам банка и не просят помочь в разоблачении банковских мошенников. Если такой звонок все же поступил, прекратите разговор, не выполняйте никаких операций со своими деньгами, лично наберите короткий номер банка или посетите офис, чтобы разъяснить все вопросы.
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