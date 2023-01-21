Борьба с коррупцией

Средний размер взятки в Волгоградской области в 2022 году составил 115 тысяч рублей

Борьба с коррупцией 21.01.2023 11:32
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21.01.2023 11:32


Количество преступлений коррупционной направленности в Волгоградской области увеличилось в 2022 году до 831. Рост составил 60%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области.

В частности, выявлены 98 фактов получения взятки, 267 фактов дачи взятки и 184 случая  посредничества во взяточничестве.

Средний размер взятки в регионе составил 115,4 тысячи рублей.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что по данным Генпрокуратуры РФ Волгоградская область оказалась в топ-3 регионов по количеству установленных фактов дачи взяток.

Так, накануне был задержан замдиректора МБУ "Волгоградзеленхоз" Станислав Беляев, которому вменяют получение взяток в размере 4 миллиона рублей от коммерсанта за покровительство при выполнении госконтракта.


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