СКР расследует атаку БПЛА с пострадавшим в Волгоградской области

Преступные удары ВСУ по гражданской инфраструктуре в нескольких регионах России, в том числе и Волгоградской области, расследует СКР.

- Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступления, - сообщили сегодня, 30 апреля, в Следкоме.

Напомним, что в Волгоградской области один человек минувшей ночью пострадал при ударе беспилотника по частному дому в Алексеевском районе. 60-летнего мужчину доставили в Урюпинскую ЦРБ, где он проходит лечение в травматологическом отделении. Состояние пострадавшего врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести.

Также СКР расследует преступления украинских вооружённых формирований в отношении мирных жителей Белгородской и Курской областей и ДНР, где есть погибшие и раненые.





