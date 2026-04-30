В Волгограде 18 августа 2011 года одним выстрелом в голову в кафе на набережной был застрелен авторитетный предприниматель Владимир Кадин. В результате преследования киллер был ликвидирован: по официальной версии – охранниками Кадина, по не подтвержденной официально – третьими лицами в целях сокрытия подробностей преступления. В предыдущем материале на сайте ИА «Высота 102» полковник полиции в отставке Виктор Лукин восстановил события того дня, а также события, предшествовавшие убийству. Сегодня, как и анонсировалось ранее, публикуем продолжение из книги Лукина «Кто убил Казака, не пощадил Кадина, кому перешел дорогу Деревянный».





За неделю до убийства Кадина у меня была с ним встреча в кафе «Фасоль» (в стекляшке напротив), где он сидел за столиком с Ремезовым Евгением. Сидел спиной к выходу в сторону реки Волги. Когда мы остались наедине, я ему задал вопрос по поводу его беспечности относительно безопасности. Он сказал, что очень устал от всего и что встречался с Дедом Хасаном в Москве (позже был убит, – Прим.автора), который заверил его, что в Волгограде будет все нормально. Известно, что в то же время ворами в законе рассматривалась кандидатура Анатлия Рогова на предмет коронации.





Хоронили Владимира Кадина с помпой и роскошью. Отпели в храме Иоанна Предтечи и под усиленной охраной полицейских препроводили тело на новое Ворошиловское кладбище. Здесь, сразу от ворот, тропинка была выложена еловыми лапами до самого захоронения (теперь оно является самым первым по правую сторону от входа). Охапки цветов и венков покрывают могилу так, что практически не видно ни массивного резного деревянного креста, ни большой фотографии убитого. Возведены огромные шатры, где усопшего поминали те, кто приехал почтить память из Москвы, Чечни, Дагестана и других регионов. Охранники, которые не смогли уберечь жизнь, теперь берегут покой своего босса на кладбище.





Среди версий убийства фигурировало и возможное возвращение из мест лишения свободы Анатолия Рогова, у которого с Кадиным якобы были давние счёты.

Цитата экс-начальника отделения по борьбе с квалифицированным вымогательством УБОП КМ ГУВД Волгоградской области Виктора Ткачёва:

– Версия о том, что за убийством Кадина стоит Анатолий Рогов, — совсем другое дело. На мой взгляд, она похожа на правду. Рогов умный и грамотный, если можно так сказать, способный на многое. В своё время он пытался сбросить покойного с волгоградского криминального олимпа, но потерпел поражение. И вполне мог бы, выйдя из тюрьмы, попытаться закончить начатое.

Анатолий Рогов: путь к свободе и обратно

По данным ФСИН, Анатолий Рогов, осуждённый в 2004 году за хранение оружия и наркотиков в особо крупных размерах, отбыл срок в колонии в Башкортостане. 13 января 2011 года он был условно-досрочно освобождён, успев отбыть 7 из 8,5 лет наказания. Но уже в ноябре 2011-го его задержали в Дагестане — за нарушение условий УДО. После этапирования в Волгоград Рогова допросили по делу об убийстве Владимира Кадина. Любопытный факт: киллер, застреливший Кадина, незадолго до преступления вышел из той же колонии строгого режима в Самарской области, что и Рогов. Более того, они находились в одном отряде.

Официально СКР не комментировал допрос, но интерес к Рогову был очевиден. Некоторые СМИ называли его потенциальным заказчиком убийства. Сам Рогов заявлял о непричастности и утверждал, что в последнее время у него с Кадиным были хорошие отношения, несмотря на прежние разногласия. По слухам, они встречались летом 2011-го.





Преступный путь Рогова

В 2009 году велись переговоры о возможной «коронации» Рогова в одной из колоний Самарской области. Если бы он получил звание «вора в законе», его могли назначить смотрящим по Волгограду. По информации УФСКН, Рогов был одним из крупнейших наркодельцов региона.

К 2003 году он контролировал значительную долю рынка наркотиков, легализуя часть доходов через строительство. Стремился занять лидерское положение в преступной среде Волгограда, опираясь на поддержку московских группировок (Измайловской и Балашихинской). Имел коррупционные связи в городской администрации, через которые получал подряды на строительные работы.

На Рогова неоднократно покушались. В 1995 году объявлялся в розыск из-за перестрелки на улице Симонова. Весной 1999-го был ранен, после чего выезжал из страны на лечение. В марте 2004-го на стоянке ТК «Царицынский пассаж» взорвали его бронированный автомобиль. При установке взрывного устройства погиб Трунов В., работавший у Галкина – заместителя председателя волгоградской федерации бокса, убитого в 2009-м.





