Более 4 тыс. сотрудников ВТЗ приняли участие в Дне безопасности труда ТМК Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 Депутат оспорит национализацию ипподрома в Ростове
Защита депутата Бориса Юнанова оспорит в судах высшей инстанции решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства компаний ООО «Специализированный застройщик "Малюгина"» и ООО «Конкур». Как передает...
 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
Кто не пощадил Кадина? Первые зацепки и путь к разгадке заказного убийства в Волгограде

В Волгограде 18 августа 2011 года одним выстрелом в голову в кафе на набережной был застрелен авторитетный предприниматель Владимир Кадин. В результате преследования киллер был ликвидирован: по официальной версии – охранниками Кадина, по не подтвержденной официально – третьими лицами в целях сокрытия подробностей преступления. В предыдущем материале на сайте ИА «Высота 102» полковник полиции в отставке Виктор Лукин восстановил события того дня, а также события, предшествовавшие убийству. Сегодня, как и анонсировалось ранее, публикуем продолжение из книги Лукина «Кто убил Казака, не пощадил Кадина, кому перешел дорогу Деревянный».


За неделю до...

За неделю до убийства Кадина у меня была с ним встреча в кафе «Фасоль» (в стекляшке напротив), где он сидел за столиком с Ремезовым Евгением. Сидел спиной к выходу в сторону реки Волги. Когда мы остались наедине, я ему задал вопрос по поводу его беспечности относительно безопасности. Он сказал, что очень устал от всего и что встречался с Дедом Хасаном в Москве (позже был убит, – Прим.автора), который заверил его, что в Волгограде будет все нормально. Известно, что в то же время ворами в законе рассматривалась кандидатура Анатлия Рогова на предмет коронации. 


Продолжение (начало читайте в материале от 26 апреля)

Хоронили Владимира Кадина с помпой и роскошью. Отпели в храме Иоанна Предтечи и под усиленной охраной полицейских препроводили тело на новое Ворошиловское кладбище. Здесь, сразу от ворот, тропинка была выложена еловыми лапами до самого захоронения (теперь оно является самым первым по правую сторону от входа). Охапки цветов и венков покрывают могилу так, что практически не видно ни массивного резного деревянного креста, ни большой фотографии убитого. Возведены огромные шатры, где усопшего поминали те, кто приехал почтить память из Москвы, Чечни, Дагестана и других регионов. Охранники, которые не смогли уберечь жизнь, теперь берегут покой своего босса на кладбище.


Среди версий убийства фигурировало и возможное возвращение из мест лишения свободы Анатолия Рогова, у которого с Кадиным якобы были давние счёты. 

Цитата экс-начальника отделения по борьбе с квалифицированным вымогательством УБОП КМ ГУВД Волгоградской области Виктора Ткачёва: 

– Версия о том, что за убийством Кадина стоит Анатолий Рогов, — совсем другое дело. На мой взгляд, она похожа на правду. Рогов умный и грамотный, если можно так сказать, способный на многое. В своё время он пытался сбросить покойного с волгоградского криминального олимпа, но потерпел поражение. И вполне мог бы, выйдя из тюрьмы, попытаться закончить начатое.

Путь к разгадке

Дорога до офиса была знакомой — через центр, мимо набережной, затем по проспекту Ленина. Я ехал и думал о том, что сказал Ткачёв про Анатолия Рогова. «Толясик» — детская кличка, но за ней скрывался человек с железной хваткой. Интриган, манипулятор, человек, который умел стравливать других, оставаясь в тени. Рогов вышел из колонии недавно. По слухам, он заручился поддержкой кого-то из своих старых знакомых — возможно, того самого киллера, что когда-то был ему обязан. Но если это так, то почему убийство произошло так открыто? Почему не подстроили несчастный случай? Почему выбрали ресторан на виду у всех?

Я свернул на улицу Гоголя и припарковался у старого здания, где располагался наш временный штаб. На втором этаже горел свет – значит, они уже ждали.

В комнате пахло кофе и табаком. За столом сидели двое: майор Смирнов, мой старый знакомый, и незнакомый мне оперативник в штатском.

– Ну наконец-то, – Смирнов поднял голову. – Мы тут уже полчаса ждём.

Я сел напротив.

– Что у вас? – спросил я.

Оперативник в штатском положил передо мной папку.

– Вот, смотри. Мы подняли данные по передвижениям Рогова за последние три месяца. Он встречался с несколькими людьми из Прибалтики. Один из них – бывший военный, отсидевший за разбой. Второй – специалист по оружию. Оба сейчас числятся пропавшими без вести.

Я открыл папку. Фотографии, распечатки телефонных соединений, отчёты агентов. На одной из фотографий – Рогов в тёмных очках, возле кафе на окраине города. Рядом с ним двое крепких мужчин в куртках.

– Это они? – я указал на незнакомцев.

Возможно, – кивнул оперативник. – Мы проверили их связи. Один из них был знаком с тем самым киллером, что погиб у школы № 19. Не напрямую, но через общих знакомых. Смирнов постучал пальцами по столу.

– Ещё один момент. За неделю до убийства Кадина Рогов встречался с кем-то в «Царицынском пассаже». Мы нашли записи с камер. Он сидел в баре, а напротив него – человек в кепке, лицо не видно. Но по телосложению очень похож на того, кто стрелял в Кадина.

Я листал документы. Всё складывалось в одну картину, но оставались вопросы.

– Почему тогда киллер не сбежал? – спросил я. – Он же мог скрыться. Но вместо этого побежал через школу, отстреливался…

– Потому что его должны были забрать, – ответил Смирнов. –У нас есть свидетель, который видел чёрный «Мерседес» у соседнего переулка. Машина стояла с заведённым двигателем, окна тонированы. Когда началась стрельба, она резко сорвалась с места и уехала.

Новые зацепки

Мы продолжили изучать материалы. Оказалось, что Рогов последние месяцы активно скупал недвижимость в Волгограде – в основном старые склады и ангары на окраинах. На бумаге – под логистический бизнес. Но что там на самом деле?

– Он готовит плацдарм, – сказал Смирнов. – Собирает людей, налаживает связи. Если мы не остановим его сейчас, через пару месяцев в городе начнётся война.

Я вспомнил слова Ткачёва: «Беспредел начнётся, когда местные начнут грызться между собой». Рогов мог стать катализатором. Он не боялся крови, не боялся риска. И если он действительно стоял за убийством Кадина, то теперь будет пытаться захватить власть.

– Нужно проверить его окружение, – предложил я. – Особенно тех, кто был с ним в колонии. Кто-то из них мог помочь с организацией.

Оперативник кивнул.

– Уже работаем. Есть пара фамилий, которые всплывают в связях с теми прибалтами. Один из них – бывший боксёр, тренировался в той же секции, что и люди Кадина. Возможно, он и был связным.


Перспективы

Мы ещё час обсуждали детали. План был такой:

1. Установить наблюдение за Роговым и его ближайшим окружением.

2. Проверить все сделки с недвижимостью, которые он провёл за последние полгода.

3. Найти свидетелей, видевших чёрный «Мерседес» в день убийства.

4. Поднять данные по прибалтам – где они жили, с кем общались, кто мог их нанять.

Когда мы закончили, на улице уже стемнело. Я вышел на крыльцо, вдохнул прохладный вечерний воздух. Город жил своей жизнью: машины, огни, люди. Но где-то там, в тени, уже шли приготовления.

Телефон снова завибрировал. На экране высветилось: «Неизвестный номер».

Я ответил.

– Ты ещё не в курсе? – раздался голос. – Только что застрелили Сергея Брудного. Возле его рынка.

Я замер. Брудный – один из тех, кто был близок к Кадину. Владелец крупного торгового комплекса. Его смерть могла означать только одно: передел начался.

– Где? – хрипло спросил я.

На ТЗР. Приезжай, сам всё увидишь.

Я бросил взгляд на здание штаба, потом на дорогу. Всё только начиналось.

Анатолий Рогов: путь к свободе и обратно

По данным ФСИН, Анатолий Рогов, осуждённый в 2004 году за хранение оружия и наркотиков в особо крупных размерах, отбыл срок в колонии в Башкортостане. 13 января 2011 года он был условно-досрочно освобождён, успев отбыть 7 из 8,5 лет наказания. Но уже в ноябре 2011-го его задержали в Дагестане — за нарушение условий УДО. После этапирования в Волгоград Рогова допросили по делу об убийстве Владимира Кадина. Любопытный факт: киллер, застреливший Кадина, незадолго до преступления вышел из той же колонии строгого режима в Самарской области, что и Рогов. Более того, они находились в одном отряде.

Официально СКР не комментировал допрос, но интерес к Рогову был очевиден. Некоторые СМИ называли его потенциальным заказчиком убийства. Сам Рогов заявлял о непричастности и утверждал, что в последнее время у него с Кадиным были хорошие отношения, несмотря на прежние разногласия. По слухам, они встречались летом 2011-го.


Преступный путь Рогова

В 2009 году велись переговоры о возможной «коронации» Рогова в одной из колоний Самарской области. Если бы он получил звание «вора в законе», его могли назначить смотрящим по Волгограду. По информации УФСКН, Рогов был одним из крупнейших наркодельцов региона. 

К 2003 году он контролировал значительную долю рынка наркотиков, легализуя часть доходов через строительство. Стремился занять лидерское положение в преступной среде Волгограда, опираясь на поддержку московских группировок (Измайловской и Балашихинской). Имел коррупционные связи в городской администрации, через которые получал подряды на строительные работы.

На Рогова неоднократно покушались. В 1995 году объявлялся в розыск из-за перестрелки на улице Симонова. Весной 1999-го был ранен, после чего выезжал из страны на лечение. В марте 2004-го на стоянке ТК «Царицынский пассаж» взорвали его бронированный автомобиль. При установке взрывного устройства погиб Трунов В., работавший у Галкина – заместителя председателя волгоградской федерации бокса, убитого в 2009-м.


Продолжение следует. Ретроспектива (читайте 6 мая). 

Фото: предоставлены Виктором Лукиным 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Лента новостей

21:43
Между майскими в Волгоград придет «оттепель» до +23 градусовСмотреть фотографии
21:03
В Волгограде осудили членов ОПГ, заработавших миллионы на невыданных кредитахСмотреть фотографии
20:45
Скончался именитый овощевод и Почетный житель Камышинского района Евгений МамулинСмотреть фотографии
20:37
В матче 32‑го тура «Арсенал» принимает «Ротор»: судейскую бригаду возглавит Данил КаширинСмотреть фотографии
20:05
Волгоград к 9 Мая переименуют в СталинградСмотреть фотографии
19:30
Кто не пощадил Кадина? Первые зацепки и путь к разгадке заказного убийства в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:18
Облкомздрав в два раза сократил время реагирования на жалобы бойцов СВОСмотреть фотографии
18:27
В селе под Волгоградом предотвратили распространение бруцеллезаСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде из-за репетиции парада Победы 2 и 5 мая перекроют центральные улицыСмотреть фотографии
17:20
«Замучались от аварийных отключений»: жители трех высоток в Волгограде потребовали ремонта худой крыши на подстанцииСмотреть фотографии
17:10
Обнаружена лодка, пропавшая с четырьмя рыбаками в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
Запрет на въезд транзитных грузовиков вводят в Волгограде на майскиеСмотреть фотографии
16:27
Второкурсник колледжа из Волгограда отправился на СВО дроноводомСмотреть фотографии
15:38
Календарь праздничных и выходных на 2027 год утвердил Минтруд РоссииСмотреть фотографии
15:14
Дожди и заморозки осложнили посевную в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:09
Под Волгоградом до 4 мая продлили штормовое предупреждение из-за заморозковСмотреть фотографии
14:33
В Волгоградской области похоронили двоих утонувших в шторм рыбаковСмотреть фотографии
14:16
«Красный октябрь» поддерживает спортивные увлечения заводчанСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде с инспектора ДПС хотят взыскать почти 20 млн рублей незаконного доходаСмотреть фотографии
13:37
В отдаленном поселке Волгограда модернизируют коммунальные сетиСмотреть фотографии
13:05
СКР расследует атаку БПЛА с пострадавшим в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:39
Под Волгоградом суд запретил фермеру работать из-за мигранта-нелегалаСмотреть фотографии
12:26
В офис как на праздник? Волгоградцам объяснили, когда их могут вызвать на работу в майскиеСмотреть фотографии
12:24
Виновник скончался: установлена причина жуткого ДТП с загоревшимся бензовозом под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:09
Волгоградцы расчистили «Остров Людникова» от пластика и других отходовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Волгоградцев предупредили об аресте до 15 суток за сорванную сиреньСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом осудят рецидивиста за нападение с ножом на полицейскогоСмотреть фотографии
11:25
Названа причина увольнения директора МБУ «Волгоградзеленхоз»Смотреть фотографии
11:13
Отдых на Черном море подорожал для волгоградцевСмотреть фотографии
11:07
Как проверить себя и компанию на возможные долги по налогам: 5 простых способовСмотреть фотографии
 