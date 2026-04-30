



Вчера, 29 апреля, в Волгограде на «Острове Людникова» прошла масштабная экологическая акция. Как сообщает V102.RU, мероприятие провели волонтеры движения «Экостистема» совместно с сотрудниками «ЭкоЦентра» и студентами волгоградских вузов и ссузов.

В рамках акции волгоградцы расчистили территорию, прилегающую к мемориальному комплексу.







– Мы выбрали это место, поскольку оно является очень значимым для Волгограда. Сегодня собрали более 150 студентов. Акция направлена на популяризацию экопатриотизма. Весь собранный мусор мы передадим нашему регоператору, который нам после покажет все этапы переработки мусора, – поделился председатель реготделения экологического движения «Экосистема» Игорь Фарафонов.

Чтобы разнообразить этот день, организаторы подготовили небольшую площадку с интерактивом, предложив студентам соорудить свечу и разукрасить импровизированный подсвечник. После ребят накормили вкусной кашей, приготовленной на полевой кухне.

– Все собранные отходы мы направили на мусоросортировочный комплекс в Волжском, где они будут отсортированы по фракциям. После чего – вторичное сырье направится на перерабатывающие заводы нашей страны. Пластиковая бутылка, к примеру, может стать наполнителем для новой мягкой игрушки или же строительным материалом, – рассказала руководитель пресс-службы регоператора Анна Романова.

Участниками экоакции, состоявшейся на территории мемориального комплекса «Остров Людникова», было собрано более 150 мешков мусора, которые совместными усилиями погрузили в мусоровоз и отправили на сортировку.

Видео: Алексей Костяков/V102.ru