



Лодка, на которой передвигались четверо рыбаков, трое из которых найдены погибшими, обнаружена. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. При этом источник информагентства не смог пояснить, в каком месте нашли плавательное средство, которое искали несколько дней.

Между тем, в ГКУ «Служба спасения» Волгоградской области корреспонденту ИА «Высота 102» заявили, что не владеют информацией, где именно нашли лодку, предположив, что это могло произойти ниже по течению Волги, в Астраханской области.

Напомним, четверо рыбаков пропали еще 24 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области. Тела троих удалось найти, четвертого, известного волгоградского застройщика и главу торгово-промышленной группы «БИС» Александра Назарова ищут до сих пор. Среди погибших оказался топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер. Известно, что все трое погибли в результате утопления - никаких повреждений на их телах не обнаружено.

Сегодня, 30 апреля, в Волгограде и Светлоярском районе прошли похороны двух погибших – друга семьи Назаровых Владимира Шаповалова и водителя главы строительной компании Игоря Прохорова.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, как проходили поиски пропавших. Операцию осложнял шторм на Волге из-за ураганного ветра, а также сильное течение из-за пиковых сбросов на Волжской ГЭС. В день, когда произошла трагедия, на реке также были большие волны.



