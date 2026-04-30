



Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого гражданина. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, житель Новоаннинского района обвиняется в нападении с ножом на полицейского.

Происшествие случилось вечером 20 марта 2026 года. В дежурную часть полиции поступило сообщение о нахождении в одном из сетевых магазинов мужчины в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия выехали сотрудники органов внутренних дел. Стражи порядка предложили нарушителю проследовать в служебный автомобиль, чтобы доставить его в отдел полиции.

Однако мужчина внезапно достал нож и попытался нанести удары в область жизненно важных органов одного из полицейских. Благодаря своевременной реакции правоохранителя, который смог уклониться от ударов, он не пострадал.

Выяснилось, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью человека. Из мест лишения свободы он вышел менее года назад и на момент совершения преступления находился под административным надзором.

В ближайшее время мужчина снова предстанет перед судом. Во время следствия он находился под стражей.



