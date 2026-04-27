В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ





В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.

Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными парковками для семей с детьми различаются в зависимости от региона, это создает дополнительные расходы и неудобства.

- Считаем необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон №443-ФЗ, предусмотрев единый федеральный минимум бесплатного пользования платными парковками с 7:30 до 8:30 для родителей и иных законных представителей, доставляющих детей в школы и детские сады, - говорится в обращении.

Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит установить единые условия для семей с детьми по всей стране и снизить нагрузку на родителей.

Напомним, в Волгограде уже были реализованы три этапа расширения платного парковочного пространства. Сначала в мае 2024 года власти коммерциализировали парковку у вокзала Волгоград I, а также на прилегающих улицах. Спустя несколько месяцев, в августе, сеть платных муниципальных парковок обросла ещё 26 участками на центральных улицах города. В 2025 году власти расширили зону платных парковок на участок в границах Аллеи героев и ул. 7-й Гвардейской.

Четвёртым этапом к июлю 2026 года станет коммерциализация оставшихся парковочных мест на 12 центральных улицах города и создание платных стоянок в Дзержинском районе у Димитриевского кладбища. После реализации этих планов общее количество платных парковочных мест в городе достигнет 4105, в числе которых 449 будут отведены для людей с инвалидностью.

Также в городе-спутнике Волжском власти завершают подготовку нормативно-правовой базы к внедрению платных парковочных мест. 16 апреля мэрия начала процедуру финальных согласований постановления о введении коммерческого режима на основных городских улицах.

Отметим, согласно обновлённому КоАП Волгоградской области для Волгограда установлены повышенные штрафы за оставление машин на зелёных зонах: от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. В случае наличия подтверждающих нарушение фотографий и видео штраф для граждан предлагают зафиксировать на уровне 4 тысяч рублей, для юридических лиц – 150 тысяч рублей.



