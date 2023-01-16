Расследования

Генпрокуратура: в Волгоградской области в 2022 году поймали 266 взяткодателей

Расследования 16.01.2023 08:44
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16.01.2023 08:44



Уровень преступности, в частности, в сфере  коррупции, в Волгоградской области оценили в Генпрокуратуре РФ по итогам января-ноября прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные рейтинги, так, Волгоградская область заняла третье, но вряд ли почетное место по количеству таких преступлений, как дача взятки. Всего за указанный период в регионе было зафиксировано 266 таких случаев. При этом больше оказалось только в Москве и в Татарстане – 324 и 279 соответственно. 

По количеству случаев получения взяток Волгоградская область расположилась на 12-ом месте с показателем 101 факт. 

А вот по количеству случаев превышения должностных полномочий регион поставили в самый конец рейтинга. Всего за указанный период в Волгоградской области было зафиксировано  4 подобных преступления. 

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