В Волгоградской области похоронили двоих утонувших в шторм рыбаков





29 апреля в Волгограде прошли похороны утонувших в минувшую пятницу во время рыбалки Владимира Шаповалова и Игоря Прохорова. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, трагедия, в ходе которой перевернулась моторная лодка, произошла на Волге во время шторма 24 апреля. В этот день глава Торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров решил организовать для своих близких друзей активный отдых. Тогда в лодке также находился и бывший зять бизнесмена, ранее занимавший пост топ-менеджера «Яндекса» Сергей Лойтер. Тело последнего вместе с ещё двумя были обнаружены практически сразу после случившегося.

По данным журналистов, близкого друга семьи Назаровых Владимира Шаповалова похоронили в Волгограде, а личного водителя волгоградского предпринимателя Игоря Прохорова — в Светлоярском районе.

Напомним, как ранее сообщала редакция, тело самого Александра Назарова до сих пор не найдено. Поисковая операция спасателей продолжается.

Фото из архива ИА «Высота 102»