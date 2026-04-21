



В Волгограде при обсуждении будущего поймы Царицы вновь вспомнили про секретный бункер, который, по версии историков, предназначался для высшего руководства, в том числе для Иосифа Сталина. Подтверждений тому существует немало. Об удивительном и не похожем ни на одно другое подземелье, сохранившем немало загадок даже в наши дни, расскажем в материале ИА «Высота 102».

… Думаю, что этот командный пункт готовился для какого-то другого штаба, не фронтового, а более высокого, – писал в воспоминаниях работавший здесь член Военного совета Сталинградского фронта Никита Хрущев. – Уж слишком там было все сделано на манер сталинских вкусов: фанерой облицованы стены (все дачи Сталина облицовывались дубовой фанерой, и там было сделано так же), устроен длинный коридор, а от коридора в глубь горы проведены штольни. Все выполнено было очень хорошо. Был оборудован даже туалет. Военные в полевых условиях не могли и думать об этом. Но я никогда не слышал разговоров ни до того, ни тем более позднее, для каких целей и для кого готовился этот командный пункт…

Бункер в центре современного Волгограда строился в тревожные времена. Когда фашисты практически вплотную приблизились к Москве, Государственный Комитет Обороны издал секретное постановление № 945 «О строительстве специальных убежищ в городах Ярославле, Горьком, Казани, Ульяновске, Куйбышеве, Саратове, Сталинграде». Ответственным за обустройство подземных сооружений, куда в случае дальнейшего продвижения противника планировали перевезти Ставку Верховного Главнокомандующего, назначили Лаврентия Берию.

– Много раз уже архитекторы и дизайнеры по ландшафту обсуждали тему о создании в самом центре Волгограда, в долине реки Царицы, комплекса для отдыха горожан – предлагали даже образовать здесь озеро, но о главном историческом центре Царицы – так называемом бывшем бункере Сталина даже не вспомнили, – сетует волгоградский историк, руководитель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Волгоградской епархии Сергей Иванов. – Между тем, в кругу местных диггеров ходят умопомрачительные байки про грузовики, по ночам выезжающие из потайных ходов. Интересно, что массу информации о так называемом «бункере Сталина» можно спокойно получить из совершенно открытых источников. До нас дошли воспоминания более чем десятка известнейших людей, работавших здесь, еще живы бывавшие тут участники Сталинградской битвы. Один из них – подполковник в отставке Гамлет Даллакян, который в 1988 году обратился в волгоградскую прессу с призывом восстановить штаб Сталинградского фронта в Царице и штольню в районе нынешнего музея-панорамы. Упомянув о восстановлении подобных памятников в других областях России, он пишет: «А здесь, в центре города-героя, который вошел в историю Великой Отечественной войны как символ нашей победы, эти исторические места завалены, засыпаны землей, стерлись из памяти народа … Они не упоминаются даже в лекциях экскурсоводов, в путеводителях». И действительно, последний раз про эти командные пункты писали путеводители еще 1962-го, а в современных изданиях о памятных местах Волгограда сведения о них, увы, исчезли.





Отстроить и обустроить секретный бункер планировалось в максимально короткие сроки. Однако тяжелая ситуация на фронте вносила существенные коррективы, и в Сталинград созданная Московским метростроем группа прибыла только в январе 1942-го. Правда, некоторые старожилы опровергают официальные даты и заявляют, что встречали метростроевцев аж в сентябре 1941-го!

– Разгадка этого противоречия, вероятно, состоит в том, что в 1941 году был сооружен еще один подземный объект – бомбоубежище в Комсомольском саду, в котором с 28 августа по 14 сентября 1942-го размещался городской комитет обороны и штаб МПВО. Главной же задачей москвичей, несомненно, был запасной командный пункт для Ставки («объект № 98» или КП № 1), – комментирует кандидат философских наук. – Место под строительство выбрали напротив ватной фабрики между железнодорожным мостом и Кулыгинским взвозом. В 1974 году волгоградский геолог Николай Самусь пригласил начальника одного из участков Ткаченко приехать в наш город. Вместе с ним они изучили все склоны Царицы, разыскивая улицу Ворошиловскую, по оси которой располагался КП. В конце концов им удалось обнаружить телеграфный столб с пробитой пулями надписью «ул. Ворошиловская» и ветхий домик на бровке оврага, тоже чудом уцелевший в годы войны. Проживавший здесь старик подтвердил нахождение в откосе Царицы подземелья, тогда уже засыпанного. Нашли они и высокую трубу, торчащую из земли, судя по всему, предназначенную для вентиляции. Кстати, эту трубу, побитую пулями и осколками, нам с Н.А. Самусем удалось найти и лет 10 назад при содействии начальника ГУВД Волгоградской области генерал-лейтенанта Александра Кравченко.

«Строительство требовали завершить в кратчайшие сроки»

Создание подземного объекта шло туго. В январе 1942-го городской комитет обороны издал секретное постановление, обязав инженера Тройе завершить все работы до 10 февраля. Однако о полной готовности сталинградского бункера ответственные лица смогли отчитаться только лишь к 17 марта. Пытаясь нагнать упущенные сроки, рабочие, судя по акту проверки от 26 апреля, допускали немало огрехов – внесенные спецкомиссией замечания требовали устранить в кратчайшие сроки.

– Бывший метростроевец Ткаченко, опираясь на свою прекрасную память, составил подробную технологическую схему бункера. Немного приоткроем завесу секретности, державшуюся десятилетиями. Согласно постановлению ГКО, площадь убежища, имевшего вид буквы «П», должна была составлять всего 200 квадратных метров, но реально она достигла 502 квадрата, – рассказывает Сергей Иванов. – Его общая длина в источниках указывается разная – от 125 до 136 метров. Низ штолен находился на отметке 0,5 – 0,75 м выше уровня поймы Царицы. Над ними нависало целых 26 метров земли, по расчетам способные выдержать даже взрыв мощнейшей авиабомбы весом 1800 килограммов. В бункер вели два портала, закрытых «специальными защитно-герметическими дверями», располагавшиеся в так называемом «ковше» (естественном углублении) на левом берегу реки Царицы на расстоянии 60 метров друг от друга. Для защиты помещений от взрывной волны перед подходами в кирпичных перемычках штольни устроили по три двери, из которых две защитные и одна герметичная. Высота всех ходов, конечно же, равнялась не 10 метрам, а всего лишь 2,5. Рамы крепления потолка и стен для повышения прочности ставились сплошь одна к другой. Штольни уходили вглубь откоса на 80 метров и уже там соединялись длинным коридором. В этот коридор выходили двери четырех рабочих помещений штаба и одной технической комнаты (аварийная электростанция и калорифер), а в его конце размещались туалеты. Правда, в литературе говорится, что «в центральной части коридора находились три рабочие комнаты».

О «статусе» созданного подземелья говорили многие детали. К примеру, бункер имел собственную насосную станцию, фильтровентиляционную систему, осветительную аппаратуру и пункт связи. Электричеством его питали от теплоподстанций современного Горсада и ватной фабрики, стоявшей на месте нынешнего трамвайного кольца. За три месяца на его строительство потратили два миллиона 191 тысячу рублей!

– В послевоенные годы в этих местах якобы побывала с школьными друзьями краевед Жорова. Они «оказались в огромном зале и коридоре с небольшими кабинетами, где еще оставались мебель и оборудование. В одном из кабинетов поразил нас огромных размеров рабочий стол с лампой и зеленым сукном …». Ее воспоминания приводят и составители крайне компилятивной книги «Подземный мир. Тайны. Легенды. Сенсационные открытия», правда, с огромным количеством фактических ошибок. Река Царица называется ими Царицынкой, Жорова – Жаровой. Жорова говорит, что «это было огромное помещение под землей, зал метров десять высотой. Туда вели большие ворота, которые охранялись девчонками-зенитчицами. В зале стояли танк и самолет По-2. Он должен был взлететь в случае необходимости по пойме реки Царицы в сторону Волги». Высота помещения, конечно, явно преувеличена, нет на имеющемся у автора плане и огромного зала. Ширина и высота входных штолен по схеме равнялись всего лишь 2,5 м, а ширина танка Т-34 – 3 м, да и высота у него почти 2,5 м (мы уже не говорим о самолете).

«В штольне находились люди, золото Госбанка и другие ценности»

Одним лишь только бункером власти не ограничились, и после сдачи объекта по просьбе секретаря Обкома ВКП(б) Алексея Чуянова в Сталинграде начали строить второе подземелье для размещения партийных работников.

– В мае 1942 года остававшиеся в Сталинграде метростроевцы были отозваны, а дальнейшие работы продолжили уже саперные воинские части. В дневнике Чуянова окончание строительства и принятие его специальной комиссией датировано только 25 июля 1942 годом. А в записи от 15 августа он вновь пишет: «Построено бомбо-газоубежище на берегу р. Царицы». В документах оно так и называется МБГУ (массовое бомбогазоубежище) или КП №2. Впрочем, насчет газоубежища он явно поторопился, - продолжает историк Сергей Иванов. - Во время бомбежки Сталинграда была разрушена ватная фабрика на правом берегу Царицы, загорелись хлопок и вата. 27 августа Чуянову «позвонили с КП Военного совета фронта спросили: «Что за фабрика расположена против нашего КП? Она скоро удушит всех находящихся на командном пункте своим зловонием». Дело в том, что строители не успели сделать тамбуры и установили такие герметичные двери, какие были в наличии, а не особые, применяемые в московском метро. Не успели сделать и принудительную вытяжку из санузлов. Хрущев особо вспоминает о страшной тесноте в подземелье. Но вот, как он пишет, наконец «все представители Ставки покинули нас, и мы с Еременко остались одни. Единственное, что у нас сохранилось, как шутили мы с Андреем Ивановичем, – шикарный туалет. Правда, в туалетную, которая была до того в образцовом состоянии, после того как уехали представители, стало невозможно зайти». 27 августа в штольне находилось 90 человек, хранилось эвакуированное с запада страны золото Госбанка и другие ценности.





Соединялись ли два подземелья, так и остается исторической загадкой. Что известно точно, так это, что первый, основной, сталинградский бункер находился в районе современного «желтого дома», а второй – ниже по реке Царице.

– Кроме Хрущева здесь бывали будущие маршалы Георгий Жуков, Александр Василевский, Андрей Еременко, нарком танковой промышленности Вячеслав Малышев, фронтовые корреспонденты Константин Симонов и Давид Ортенберг, другие известные люди. Будущий маршал Василевский пишет: «Командование Юго-Восточного фронта в эти дни находилось на командном пункте, созданном заблаговременно в штольне на левом берегу реки Царица. Здесь же находились член ГКО Г.М. Маленков, командующий ВВС А.А. Новиков и я». Именно отсюда с июля по сентябрь 1942 года происходило управление обороной Сталинграда, поддерживалась прямая связь со Ставкой, - добавляет Сергей Иванов. - Начальник штаба 62-й армии Крылов вспоминал: «Царицынское подземелье» представляло собой вместительный, разделенный на отсеки бетонный туннель с обшитыми тесами стенами. … Туннель имел два выхода: нижний – в долину Царицы и верхний – в город, почти прямо к зданию Театра музыкальной комедии на Пушкинской улице. От него к нам перешел и «адрес». В оперсводках и журнале боевых действий местонахождение армейского командного пункта стало обозначаться совсем по-городскому: Пушкинская, 3». Чуйков же писал о нем: «Это был большой блиндаж-тоннель, разделенный на десятки отсеков… Толщина верхнего земляного перекрытия достигала десяти метров; только бомба весом в тонну могла его пробить, и то не везде». Здесь сразу становится понятным, что речь идет именно о втором объекте, так как над первым бункером лежало 26 м земли.

Судьба военных объектов решилась еще в 1945 году. Входы в секретный КП № 1 закрыли, а после реку Царицу «увели» в трубы, и ее пойму замыли песком.

– Метростроевец Ткаченко не исключал, имея в виду второй бункер, что «горные выработки какой-то частью попадают под основание здания Дворца пионеров». Н.А. Самусь в своей готовой к изданию книге «Инженерная геология Волгоградской агломерации» пишет, что при проведении изысканий для строительства Дворца пионеров в 1966-1973 годах в трех скважинах был зафиксирован провал бурового инструмента на глубинах 10-24 метров, а «…в своде над пустотой там были обнаружены … остатки сгнившей древесины. В послевоенное время здесь в разные годы отмечался целый ряд провалов на поверхности … диаметром от 4-5 до 10 метров и глубиною от 4-6 до 14-18 метров, причем только один оказался вблизи обнаруженной бурением пустоты». В апреле 2002 года десятиметровый тополь полностью ушел в провал. Уже в наши дни геологи бурили скважины в районе нынешнего торгово-развлекательного комплекса «Пирамида» и наткнулись на пустоты неизвестного происхождения. То есть до полной разгадки тайны подземелий долины Царицы еще далеко, – заключает Сергей Иванов.

Фото Андрея Поручаева, коллаж Алексея Костякова