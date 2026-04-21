В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова





В Волгоградской областной думе экстренно вычищают все упоминания депутата VII созыва Руслана Шарифова. 20 апреля в парламент внесён проект постановления об исключении политического старожила из состава комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям.

Документ вносит поправки в постановление Волгоградской областной Думы от 1 октября 2024 о формировании комитетов.

Согласно пояснительной записке, Руслан Шарифов лично попросил коллег об отставке. Соответствующее заявление парламентарий направил на имя председателя областной думы ещё 14 апреля.





Напомним, 26 марта в Волгоградской областной думе состоялось внеплановое заседание, на котором Руслан Шарифов был освобождён от должности зампреда регионального парламента, а также руководителя комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям.

Специально под скоропостижную отставку депутаты были вынуждены даже скорректировать областное законодательство. Этому предшествовало решение президиума регионального политсовета «Единой России». Руководящий состав партии единогласно решил направить прошение о сложении с депутата полномочий.

Отметим, о причинах, по которым зашаталось кресло под депутатом, не пропустившим с 1993 года ни одного созыва думы, не сообщается. Однако этому предшествовал громкий скандал о нарушении антикоррупционного законодательства депутатом Станиславом Коротковым. После внимания правоохранителей, парламентарий поспешил экстренно сложить полномочия по собственному желанию, сохранив за собой все привилегии. Его стремления поддержали соратники в думе, но не разделила прокуратура Волгоградской области. На прошлой неделе парламентарии вынуждены были задним числом переписать формулировку отставки Короткова на антикоррупционную статью.

