Главное

6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

Актуально

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

 Госмессенджер сменил название на русскоязычное «МАКС»
Госмессенджер Max сменил название на «МАКС». Как сообщает ИА «Высота 102», русскоязычное наименование теперь можно увидеть на официальном сайте и в магазинах приложений App Store и Google Play. Напомним, бета-версия...
Федеральные новости
 Суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн за экстремистский контент
Сегодня, 21 апреля, Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении экстремистского контента. По решению суда разработчики должны заплатить семь миллионов рублей. Как ранее сообщалось информагентством, после блокировки...
Общество

В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова

0
В Волгоградской областной думе экстренно вычищают все упоминания депутата VII созыва Руслана Шарифова. 20 апреля в парламент внесён проект постановления об исключении политического старожила из состава комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям.

Документ вносит поправки в постановление Волгоградской областной Думы от 1 октября 2024 о формировании комитетов.

Согласно пояснительной записке, Руслан Шарифов лично попросил коллег об отставке. Соответствующее заявление парламентарий направил на имя председателя областной думы ещё 14 апреля.


Напомним, 26 марта в Волгоградской областной думе состоялось внеплановое заседание, на котором Руслан Шарифов был освобождён от должности зампреда регионального парламента, а также руководителя комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям.

Специально под  скоропостижную отставку депутаты были вынуждены даже скорректировать областное законодательство. Этому предшествовало решение президиума регионального политсовета «Единой России». Руководящий состав партии единогласно решил направить прошение о сложении с депутата полномочий.

Отметим, о причинах, по которым зашаталось кресло под депутатом, не пропустившим с 1993 года ни одного созыва думы, не сообщается. Однако этому предшествовал громкий скандал о нарушении антикоррупционного законодательства депутатом Станиславом Коротковым. После внимания правоохранителей, парламентарий поспешил экстренно сложить полномочия по собственному желанию, сохранив за собой все привилегии. Его стремления поддержали соратники в думе, но не разделила прокуратура Волгоградской области. На прошлой неделе парламентарии вынуждены были задним числом переписать формулировку отставки Короткова на антикоррупционную статью.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
Комментарии

0
Далее
Общество
Комментарии

0
Далее
Общество
Комментарии

0
Далее
Общество
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 18:32
Общество 21.04.2026 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 17:47
Общество 21.04.2026 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 17:33
Общество 21.04.2026 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 16:14
Общество 21.04.2026 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 15:10
Общество 21.04.2026 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 14:42
Общество 21.04.2026 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.04.2026 14:17
Общество 21.04.2026 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 11:59
Общество 21.04.2026 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 11:07
Общество 21.04.2026 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 10:30
Общество 21.04.2026 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 09:49
Общество 21.04.2026 09:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:55
В Волгоградской области 27 детских лагерей отработали действия при терактеСмотреть фотографии
20:20
Сухой закон введут на День Победы под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:34
«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»Смотреть фотографии
19:29
В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата ШарифоваСмотреть фотографии
18:32
Изображают ястреба и грозно «хихикают»: волгоградский фотограф показала «нерадивых матерей» кукушекСмотреть фотографии
18:00
Экономист спрогнозировал снижение ключевой ставки до 14,5%Смотреть фотографии
17:47
Первого пациента доставили санавиацией в ЦРБ МихайловкиСмотреть фотографии
17:41
Пугливого волгоградца задержали после побега с места ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
17:33
Депутаты освободят себя и главу Волгограда от ежегодного отчёта о доходахСмотреть фотографии
16:54
Была не в себе? Волгоградку задержали после нападения на чужого ребенка в магазинеСмотреть фотографии
16:34
Госмессенджер сменил название на русскоязычное «МАКС»Смотреть фотографии
16:20
Летевший в Тбилиси самолет экстренно сел в Волгограде из-за умирающей пассажиркиСмотреть фотографии
16:14
Под Волгоградом водолазы ищут на дне Касатки пропавшего мужчинуСмотреть фотографии
15:35
Гол Ильи Сафронова признан лучшим в марте в Лиге PARIСмотреть фотографии
15:10
Деятельность ОПГ, торговавшей икрой амурского осетра, пресекли в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:42
Эволюция заботы на Тулака: от подвига индустрии к семейному уютуСмотреть фотографии
14:17
На должность нового директора Волгоградского краеведческого музея прочат Владимира ПопковаСмотреть фотографии
13:23
Суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн за экстремистский контентСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде две иномарки заблокировали перекрёсток у Ворошиловского торгового центраСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Дорогой мой бизнес-ланч: в Волгограде выросли цены в общепите из-за закрытия ресторановСмотреть фотографии
11:59
Аллея Памяти, центральный пляж и скверы: стартовало голосование за волгоградские объекты благоустройстваСмотреть фотографии
11:07
К масштабному капремонту готовятся в семи ЦРБ Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:30
Волгоградские сыры проверили на качество и безопасностьСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде лихач на Audi сбил девушку у «Газпромколледжа»Смотреть фотографии
09:49
Перебои в телерадиовещании ждут жителей Волгограда и областиСмотреть фотографии
09:48
Более 20 поездов выбились из графика под Ростовом из-за атаки ВСУСмотреть фотографии
09:43
Под Волгоградом виновнику смертельного ДТП на отцовской машине дали 7 лет колонииСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде продают проработавший четверть века консервный заводСмотреть фотографии
09:21
Время загадывать желания: пик звездопада Лириды придется на 22 апреляСмотреть фотографии
08:56
В Урюпинске простятся с участником СВО ефрейтором Максимом БирюковымСмотреть фотографии
 