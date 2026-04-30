Выезд на полосу встречного движения бензовоза «Мерседес-Бенц Аксор» стало причиной массовой аварии с пожаром в Волгоградской области, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, что 29 апреля в Дубовском районе на 618-м километре трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло ДТП с участием трех грузовиков и легковушки. На месте происшествия начался пожар. В результате погиб один человек, еще один был доставлен в больницу.

Установлено, что в 16-10 час. 58-летний водитель грузовика «Мерседес-Бенц Аксор» с полуприцепом-автоцистерной выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Здесь произошло столкновение с грузовыми автомашинами «Ситрак» с полуприцепом и «Скания» с полуприцепом, двигавшимися навстречу, а также с легковой автомашиной «Киа Рио», которая стояла на обочине. В результате грузовые автомобили «Мерседес» и «Скания» загорелись.

- В результате ДТП водитель автомашины «Мерседес» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомашины «Скания» был госпитализирован, - уточнили в полиции.







Ликвидировали последствия ДТП сотрудники 35-й ПСЧ. Огнем, по данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, было объято 50 квадратных метров.

