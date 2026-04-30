Волгоград к 9 Мая переименуют в Сталинград





В Волгограде продолжается подготовка общественных территорий к празднованию Дня Великой Победы. Город-герой на Волге оказался в этом году в списке муниципалитетов, власти которых не стали отказываться от проведения традиционного военного парада. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», парадные расчеты вновь пройдут 9 Мая по главной площади Сталинграда.

Напомним, что 8 мая Волгоград вновь сменит свое название на историческое. И произойдет это согласно решению Волгоградской городской думы от 30 января 2013 года №72/2149 «Об использовании наименования "город-герой Сталинград"», по которому наименование «город-герой Сталинград» используется наряду с «город-герой Волгоград» при проведении общегородских мероприятий, посвящённых дням воинской славы и памятным датам России и Волгоградской области, связанным с разгромом советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Такими датами установлены: 19 ноября, 2 февраля, 23 Февраля, 9 Мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 9 декабря.





Сегодня в самом разгаре работы на площади Павших Борцов. Рабочие собирают каркас трибун, на которых по традиции разместятся почетные гости. А вот что касается праздничного убранства улиц Волгограда, то здесь профильные службы уже рапортовали о завершении работ – по данным мэрии, мосты, магистрали и центральные улицы украсили 2000 флагов.

Кроме того, как уточняют в администрации Волгограда, на общественных пространствах развешаны гирлянды, светодиодные консоли, установлены тематические арт-объекты.

Одним словом, Волгоград готовится достойно встретить главный праздник страны – 81-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Напомним, что Мамаев курган в этом году вновь озарит «Свет Великой Победы». Показы пройдут 7-9 мая, кроме того, в разных уголках России и за ее пределами люди смогут наблюдать яркое представление на платформе Дзен – накануне власти анонсировали онлайн-трансляцию.













Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»