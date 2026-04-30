Более 4 тыс. сотрудников ВТЗ приняли участие в Дне безопасности труда ТМК Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 Депутат оспорит национализацию ипподрома в Ростове
Защита депутата Бориса Юнанова оспорит в судах высшей инстанции решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства компаний ООО «Специализированный застройщик "Малюгина"» и ООО «Конкур». Как передает...
 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
В офис как на праздник? Волгоградцам объяснили, когда их могут вызвать на работу в майские

Общество 30.04.2026 12:26
Жителей Волгоградской области ожидают шесть праздничных дней в мае. Как сообщили в региональном комитете по труду и занятости, при этом у работодателя сохраняется право привлекать сотрудников к работе в эти дни. Подробнее о нормах законодательства, которые действуют в подобных случаях – в публикации ИА «Высота 102»

Как отдыхаем

В 2026 году майские праздники разделены на два трехдневных периода. Первомайские выходные продлятся с 1 по 3 мая (с пятницы по воскресенье). 30 апреля – перед Праздником весны и труда будет сокращенным. Выходные в связи с празднованием Дня Победы, как и первомайские, продлятся три дня подряд: с 9 по 11 мая (с субботы по понедельник). Поскольку праздничный день 9 мая приходится на субботу, то дополнительным днем отдыха будет понедельник 11 мая. 8 мая – предпраздничный день, продолжительность работы сокращается на один час.

Оплата в двойном размере

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере.

Вместо оплаты работнику может быть предоставлен другой день отдыха, но, только по его желанию и только в течение одного года со дня работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

День отдыха может быть также присоединен к отпуску, предоставляемому в указанный период. В случае предоставления дня отдыха работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Когда согласие не требуется

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без согласия работников допускается в следующих случаях:

 

  • для предотвращения (устранения последствий) катастрофы, производственной аварии или устранения последствий стихийного бедствия;
  • для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
  • для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, либо неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

 

Общество 30.04.2026 14:33
