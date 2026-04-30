Отдых на Черном море подорожал для волгоградцев

Волгоградстат зафиксировал изменение стоимости отдыха на Черноморском побережье. По данным ведомства, поездка на море стала дороже на 2,63% и составила в среднем 46070 рублей. В то же время ненамного снизилась стоимость путешествия в страны Юго-Восточной Азии. На человека тур обойдется в 84008 рублей, что на0,7% меньше, чем было на предыдущей неделе.