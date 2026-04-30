



2 и 5 мая в Центральном районе Волгограда скорректируют схему автомобильного движения. Из-за репетиции парада Победы муниципалитет введёт строгие ограничения на проезд транспорта и парковку автомобилей на дорожно-уличной сети, прилегающей к площади Павших Борцов.

- С 07:00 до 20:00 2 и 5 мая будет ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств по ул. Мира в границах улиц Краснознаменской и Комсомольской, по ул. Володарского от пр. им. Ленина до ул. Коммунистической, по ул. Ленина от пр. им. Ленина до ул. Мира, а также на всем протяжении улиц Гоголя и Аллеи Героев, - сообщили в пресс-службе администрации мэрии.

Отметим, ограничения скажутся не только на рядовых автолюбителях, но и затронут общественный транспорт. На время изменения схемы движения в центре города автобусные маршруты №№ 6, 21, 88 и 89э будут курсировать по привычному маршруту, однако преодолевая финальный участок пути не по ул. Гоголя, а в объезд, через ул. Порт-Саида и ул Коммунистическую.

