



В Волгоградской области неожиданно обрушившиеся весенние заморозки не собираются ослаблять хватку. По уточнённому прогнозу метеорологов, и в начале мая ночные температуры в регионе продолжат уходить за минусовую отметку. Из-за экстремальных погодных условий МЧС России вновь продлило штормовое предупреждение.

- Ночью и утром 01.05-04.05.2026 в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-3ºC, - говорится в сообщении, распространённом спасателями.

Напомним, как ранее сообщала редакция, штормовые предупреждения о ночных заморозках региональное управление МЧС России распространяет непрерывно с 23 апреля.

