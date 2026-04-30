Волгоградцев предупредили об аресте до 15 суток за сорванную сирень





Волгоградцев в преддверии майских праздников предостерегли от срыва веток сирени. Советская традиция, уходящая корнями в послевоенные годы, может грозить жителям и гостям города наказанием вплоть до ареста.

Деревья, растущие в зелёных зонах парков, скверов и бульваров, а также вдоль улиц, являются собственностью муниципалитета, а ломание веток с соцветиями может быть квалифицировано как причинение ущерба.

- За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа либо ареста на срок до 15 суток, в зависимости от размера ущерба, - приводят слова замруководителя Роскачества Елены Саратцевой «РИА Новости».

Отметим, ещё строже закон может отнестись к гражданам, в том числе и пожилым людям, которые нарывают сирень для последующей продажи. За это нарушителям может грозить уже уголовная ответственность. Специалист также обратила внимание, что, по её мнению, обламывание веток дерева не помогает ему расти, а напротив, наносит вред экологии.

