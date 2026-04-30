«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Федеральные новости
 Депутат оспорит национализацию ипподрома в Ростове
Защита депутата Бориса Юнанова оспорит в судах высшей инстанции решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства компаний ООО «Специализированный застройщик "Малюгина"» и ООО «Конкур». Как передает...
 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
В матче 32‑го тура «Арсенал» принимает «Ротор»: судейскую бригаду возглавит Данил Каширин

30.04.2026 20:37
30.04.2026 20:37


4 мая в 19:30 на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 32‑го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги. Местный «Арсенал» примет волгоградский «Ротор». Несмотря на то, что команды решают принципиально разные задачи, игра может порадовать болельщиков содержательным футболом.

«Ротор» ведёт упорную борьбу за повышение в классе. Команда демонстрирует стабильный футбол, набирает важные очки и находится в зоне, дающей шансы на продвижение. Волгоградцам важно показать хороший уровень игры, чтобы убедить экспертов и болельщиков в своей готовности к игре в РПЛ.

«Арсенал», занимающий 12‑е место в турнирной таблице, фактически завершил сезон с точки зрения турнирных задач. В такой ситуации команда может позволить себе эксперименты: ротацию состава, отработку тактических схем, акцент на зрелищности. Для молодых игроков это шанс проявить себя перед тренерским штабом.

Таким образом, интрига в классическом понимании – борьба за очки в турнирной таблице – в этой встрече отсутствует. Однако это не означает, что матч будет проходным: разная мотивация команд может породить интересный тактический рисунок игры.

Ответственность за соблюдение правил и обеспечение честного хода матча возложена на бригаду арбитров во главе с Данилом Кашириным из Уфы. В текущем сезоне Каширин отработал на 23 матчах. Его статистика: 73 жёлтые карточки (в среднем 3,2 за игру), 1 вторая жёлтая, 2 красные и 6 назначенных пенальти. Это говорит о сбалансированном стиле: судья не избегает жёстких решений, но и не перегружает игру предупреждениями.

Помогать главному арбитру будут ассистенты: Яков Клепцов (Ростов‑на‑Дону) и Евгений Булатов (Каменск‑Уральский). Резервный арбитр – Алексей Лапатухин (Москва).

За организацией матча и работой судейской бригады проследят делегат Полина Папыева (Москва) и инспектор Сергей Романов (Новосибирск).

Александр Веселовский

Фото: ФК Сокол (Саратов)

Комментарии

