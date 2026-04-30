Между майскими в Волгоград придет «оттепель» до +23 градусов





В Волгограде предстоящие майские праздники, с 1 по 3 мая, не порадуют жителей теплой и солнечной погодой. Однако перед вторыми майскими – к 9 Мая – воздух в региональной столице и в районах Волгоградской области прогреется до +23 градусов.

Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», омрачат волгоградцам выходные дни в самом начале мая дожди и северный ветер. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться ниже нулевых отметок вплоть до 4-го числа. Дневные температуры в южных районах региона прогнозируют до +14 градусов, не выше.

Кардинально изменится погода в Волгограде и области, согласно прогнозам синоптиков, с 5-6 мая. В эти дни воздух прогреется в областной столице до +17 градусов, хотя и будет достаточно пасмурно. А вот уже 7 мая специалисты прогнозируют солнечную погоду с кратковременными дождями и повышением столбиков термометров до +22 градусов.

Вообще никаких осадков не ожидается в Волгоградской области 8 мая. Жители региона наконец смогут согреться под солнечными лучами – воздух прогреется в этот день до +23 градусов.

Согласно долгосрочным прогнозам, значительного понижения температуры после «оттепели» в Волгоградской области до середины мая не ожидается. Дневные температуры будут уверенно держаться на уровне выше +20 градусов.