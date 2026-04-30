В отдаленном поселке Волгограда модернизируют коммунальные сети





В Красноармейском районе Волгограда в поселке Южный начался капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, обновление сетей проходит в рамках реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как рассказали в комитете жилищно-коммунального хозяйства, работы стартовали на магистральном водопроводе хозяйственно-питьевой воды и напорной хозяйственно-бытовой канализации, связывающих рабочий поселок Южный и АО «Каустик».

Специалисты в настоящее время разрабатывают траншеи под сети водоснабжения. На объект уже завезены необходимые материалы, оборудование и спецтехника, в том числе 8,8 км пластиковых труб различного диаметра. Изношенные старые коммуникации заменят на выполненные из современных материалов, что позволит повысить надежность системы, улучшить качество поставляемых коммунальных услуг для 4,8 тыс. жителей Волгограда.

Всего планируется отремонтировать 15,6 км водопровода и 14,2 км канализационной сети. Работы планируют завершить до конца 2027 года.

Напомним, в Волгоградской области по инициативе губернатора Андрея Бочарова продолжается модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование мероприятий осуществляется за счет ресурсов регионального и федерального бюджетов, нацпроекта «Инфраструктура для жизни», поддержки Фонда национального благосостояния, программ развития территорий.

