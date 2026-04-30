Второкурсник колледжа из Волгограда отправился на СВО дроноводом





Житель Кировского района Волгограда, обучающийся на втором курсе колледжа машиностроения и связи, стал военнослужащим Войск беспилотных систем. 18-летний волгоградец взял академический отпуск в образовательным учреждении, где он учится на сварщика, и отправился защищать Отечество.

Молодому человеку предстоит выполнять широкий круг задач: вести разведку, наносить удары по технике и живой силе противника, заниматься радиоэлектронной борьбой, эвакуировать раненых с поля боя и готовить новых операторов дронов.

Сейчас волгоградец уже освоил управление дронами на симуляторе. Полное обучение курса по беспилотным летательным аппаратам занимает всего месяц.

– Меня эта профессия заинтересовала сразу же, как только она появилась. Я смотрел новости, читал, изучал информацию. Понимаю, что сфера сейчас активно развивается, и я хочу участвовать в этом деле, – поделился молодой человек.

В дальнейшем он планирует и дальше развиваться в сфере беспилотных летательных систем.





В Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем:

возраст от 18 до 45 лет;

категория здоровья «А» и «Б»;

образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее;

обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»;

отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.