



Краснооктябрьский районный суд Волгограда поставил точку в уголовном деле ОПГ, специализирующейся на обмане граждан с плохой кредитной историей. Аферисты арендовали офис и обещали клиентам за финансовое вознаграждение поспособствовать гарантированной выдаче кредитными организациями заёмных средств. Однако реально таких возможностей не имели.

По информации прокуратуры Волгоградской области, расцвет преступной деятельности мошенников пришёлся на 2021 – 2022 годы. Злоумышленники сначала работали под вывеской «Региональный социальный кредит», а в дальнейшем «Твой социальный кредит» от имени ИП Козьмиди С.И.

В результате на обман клюнули 192 гражданина. В общей сложности они передали мошенникам 4,7 млн рублей.

По данным следствия, преступную группу сколотили трое девушек. Тотевик К. отвечала за аренду офиса и руководила пособницами. Светлана П. и Диляра Е. выполняли функцию «менеджеров», которые и уговаривали потерпевших расстаться с деньгами.

Отметим, в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области сообщили, что решением Краснооктябрьского районного суда все трое фигуранток признаны виновными: Тотев К. приговорена к 6 годам лишения свободы, Светлана П. к 5 годам и 6 месяцам, Диляра Е. к 5 годам. В случае вступления приговора в силу, осужденным предстоит ближайшие годы провести в колонии общего режима.

