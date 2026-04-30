Запрет на въезд транзитных грузовиков вводят в Волгограде на майские





В Волгограде вводят запрет на проезд транзитного грузового транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, ограничения будут действовать с 00.00 ч. 1 мая по 00.00 ч.2 мая и с 00.00 ч.8 мая по 00.00 ч. 10 мая.

В администрации города пояснили, что это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Весны и Труда, 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, волгоградцы, как и все жители России, будут отдыхать в начале мая два раза по три дня. Именно в эти праздничные выходные и нельзя будет транзитным грузовикам курсировать по городу.