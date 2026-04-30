Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача»

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Депутат оспорит национализацию ипподрома в Ростове

Федеральные новости 30.04.2026 11:15
30.04.2026 11:15


Защита депутата Бориса Юнанова оспорит в судах высшей инстанции решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства компаний ООО «Специализированный застройщик "Малюгина"» и ООО «Конкур». Как передает Привет-Ростов, об этом сообшили в пресс-службе холдинга Alias Group, основателем которого является Юнанов. 

Компания в своем заявлении пояснила, что холдинг исполнит решение о немедленном исполнении акта об обращении имущества. Однако защита продолжит добиваться справедливого решения в судах, поскольку сделка, по их мнению, была полностью прозрачной. 

В пресс-службе отметили, что холдинг являлся добросовестным приобретателем ипподрома и планировал принять участие в реновации и строительстве нового ипподрома для испытания скаковых лошадей и проведения иных конноспортивных мероприятий.

Ипподром в настоящее время продолжает осуществлять деятельность в обычном режим. На май 2026 года запланировано проведение следующего скакового сезона. 

Ранее Октябрьский районный суд изъял в доход государства 100 процентов долей в уставном капитале компаний, а также еще 25 коммерческих организаций, связанных с экс-губернатором Ростовской области Владимиром Чубом. Иск о национализации активов подала прокуратура в связи с нарушением антикоррупционного законодательства при распоряжении имуществом «Ростовского республиканского ипподрома». 

По данным прокуратуры, имущество и земли ипподрома площадью около 27 гектаров в начале 2000-х годов без торгов  отошли структурам ростовского бизнесмена Сергея Кислова по заниженной в несколько раз стоимости. Две свои компании, которым принадлежал ипподром, Кислов продал структурам Бориса Юнанова в 2024 году. Позже стало известно о планах по строительству на месте ипподрома многофункционального жилого комплекса компанией «Неометрия», инвестиции в который оценивались в 50 миллиардов рублей.

