Печальную новость сообщила сегодня, 30 апреля, глава Камышинского района Волгоградской области Елена Береговая. На 83-м году жизни скончался Почетный житель Камышинского района Евгений Мамулин.

Евгений Васильевич 22 года руководил СПК «Камышинский», который занимался выращиванием овощей – капусты, свеклы, моркови.

В 1998 году ему было присвоено Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Евгений Васильевич также неоднократно отмечался за свой труд и за успехи хозяйства Министерством сельского хозяйства РФ, администрациями Волгоградской области и Камышинского района.

Со своей женой они прожили в браке более 60 лет, воспитали двоих детей, которые подарили им внуков и правнуков. Эта крепкая семья была образцом настоящей любви и верности.

Прощание с Евгением Васильевичем состоится 2 мая в Петровом Вале Камышинского района.

