



В Николаевске Волгоградской области услуги нелегальных мигрантов обернулось для местного фермера ИП Амирасланов Ш. запретом осуществление деятельности. В разгар весенних работ овощевод не сможет заниматься выращиванием и уходом за культурами.

- В феврале 2026 года фигурант незаконно привлек к трудовой деятельности 24-летнего иностранного гражданина в качестве разнорабочего при отсутствии у него патента, дающего право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, тем самым предприниматель нарушил федеральное законодательство, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, нарушение было зафиксировано полицией, составлены административные материалы. Свою вину предприниматель полностью признал. Решением Николаевского районного суда мужчине назначено наказание в виде приостановки деятельности на срок 15 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению.

