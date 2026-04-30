Гражданский процесс о взыскании с инспектора ДПС Андрея Борисова почти 20 миллионов рублей пройдет в Волгограде. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, в отношении этих средств отсутствуют сведения, подтверждающие законность их получения.

Согласно материалам дела, с 2000 года Борисов и члены его семьи занимались куплей-продажей автомобилей. За это время было совершено около 220 операций по регистрации сделок с транспортными средствами.

- Приобретено автомобилей на сумму более 65 млн рублей, в том числе осуществлялась купля-продажа транспортных средств, имеющих регистрационные знаки с уникальными или симметричными комбинациями цифр и букв, - рассказали в пресс-службе.

Установлено, что вопреки запретам инспектор ДПС занимался предпринимательской деятельностью и получал внушительный доход, который в установленном порядке не декларировал.

В общей сложности, как указано в материалах дела, на счета Борисова незаконно поступило 19 327 776 рублей.

Дата первого заседания, которое пройдет в открытом режиме, назначена на 24 июня.

Согласно опубликованным на сайте суда сведениям, истцом выступает прокуратура Волгоградской области.





