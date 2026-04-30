В селе под Волгоградом предотвратили распространение бруцеллеза





В Иловлинском районе Волгограда ветеринарной службе удалось предотвратить распространение бруцеллеза крупного рогатого скота. Как уточнили в областном комитете ветеринарии, очаг заболевания был обнаружен на территории Новогригорьевского сельского поселения.

Специалисты своевременно обнаружили второе заболевшее животное и предотвратили дальнейшее распространение опасной для человека инфекции. В настоящее время ситуация остается на контроле.

Карантин будет снят после повторного подтверждения отсутствия заболевания у остальных животных на данной территории, – уточняют в облкомветеринарии.