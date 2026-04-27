



«Я вырастил тебя, Максим. Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин на фронте. Такие люди нужны Красной Армии. Иди, Максим, защищать родную землю…» Этими словами отец провожал на войну будущего снайпера Максима Пассара. Еще в детстве выучив «правила охоты», он быстро стал одним из лучших стрелков и настоящей «головной болью» для противника. О его судьбе и награде, которая ждала своего героя долгих 67 лет, расскажем в материале ИА «Высота 102».

«Все пули будут в голове у фрицев – это факт»

Мастерски владеть ружьем в семье Пассар учились практически с детства. Старший из четырех братьев Иван уже с восьми лет ходил в тайгу с бригадой охотников. Когда мальчишке исполнилось 12, его впервые отпустили в лес одного… Снарядив нартами, собачьей упряжкой, ружьем, запасом патронов и провиантом. Научившиеся стрелять даже ночью, на лунный отсвет, отзываться на каждый шорох и звук, они надеялись применить свое мастерство в мирной жизни. Но сослагательного наклонения у истории нет. В стране началась война!

Первым из семьи на фронт ушел брат Федор – у старшего Ивана, возглавлявшего к тому моменту сельсовет, была «бронь». Меньше чем через месяц на молодого красноармейца пришла «похоронка». После этого на поля войны отправились Павел и добившийся снятия «брони» Иван – мстить за брата. Ушел бы и младший Максим, но в 1941-м ему отказали в отправке на фронт. Только в мае 1942-го, добравшись до военкомата на лыжах, он добился положительного ответа на свой запрос.

Спустя два месяца будущий легендарный снайпер открыл свой личный счет. Коренастый, невысокого роста боец, на задания он уходил со словами: «За то, что в лоб точно попаду, не могу ручаться, но что все пули будут у фрицев в голове – это факт».

– Под Сталинградом Максим Пассар воевал в составе 117-го полка 65-й армии генерала Батова. К тому времени он был настолько опытным стрелком, что готовил начинающих снайперов. Так, своим боевым опытом он делился с четырьмя лучшими бойцами – Фроловым, Московским, Баяном и Салбиевым, - рассказывают в музее-заповеднике «Сталинградская битва». – Всего за 15 дней Пассар вместе с сослуживцами уничтожили в донских степях 342 фашиста. Однажды он ликвидировал замаскировавшуюся у развилки вражескую засаду, изо дня в день обстреливающую дорогу, по которой везли грузы в нашу часть. Как нанайский охотник, работая одними лишь локтями и носками, он ползал по земле, мастерски меняя места засады и наповал выбивая врага.





«У нас, Саша, общий счет»

К каждой боевой задаче один из известнейших снайперов Великой Отечественной войны готовился со всей основательностью. Еще ночью он выбирал себе удобное место, оборудовал несколько огневых позиций и рыл хороший окоп. Расчет стрелка был простым – если его обнаружат на одной точке, он тут же перейдет на другую. С раннего утра он начинал «охоту» на врага, в первую очередь выбивая из строя офицерский состав.

– Сегодня у меня хороший день - убил сотого фашиста. Первого подстрелили в лесах западнее Москвы, а сотый фриц навечно остался лежать вот здесь, в донских степях. Так заставлю лежать каждого оккупанта, который попадется мне на прицел, – спокойно, без лишних эмоций, как это и подобает выдержанному снайперу, писал в своем блокноте Максим Пассар.

В дни Сталинградской битвы его имя звучало громко. В коллекции музея-заповедника сохранился один из плакатов тех лет: «Выстрел без промаха – пассаровский выстрел. Бей по-пассаровски в сердце фашиста!».

– В воспоминаниях командующий 65-й армии Батов пишет, что в октябре 1942-го на армейском слете «в присутствии всех собравшихся два лучших снайпера армии Максим Пассар и Александр Фролов были сфотографированы под боевым знаменем. Они стояли под алым полотнищем, два неразлучных друга – рослый русский юноша с непокорным бобриком светлых волос и смуглый, похожий на мальчугана, весь, как пружина, нанаец. На груди поблескивали ордена Красного Знамени. Зал аплодировал. Эти два героя истребили 380 фашистов, из них 252 уничтожил Пассар». Фролов говорил: «Мне, товарищ командующий, за Максимом не угнаться». Пассар утешал: «У нас, Саша, общий счет», - и, полуобернувшись к залу, добавил: «У всех один общий счет!», – передают в музее-заповеднике «Сталинградская битва». – Максим Пассар очень дорожил сделанным кадром: «Пошлю отцу, пускай гордится». Тогда от командования армии он получил золотые именные часы, а Фролов – серебряный портсигар.

Весь день лежал в поле, притворяясь убитым

Своим личным врагом знаменитого снайпера считали и на стороне противника. Ветераны Великой Отечественной войны не раз вспоминали, как во время Сталинградской битвы им попадались сброшенные листовки с угрозами в адрес Пассара. О задаче уничтожить меткого стрелка говорили и взятые в плен диверсанты.

– Одна из ходивших легенд о Максиме Пассаре гласит, что однажды ему удалось выследить и уничтожить любимца Гитлера, снайпера-аса в чине полковника, представителя знатного древнего рода, – продолжают в музее-заповеднике «Сталинградская битва». – Но из этой передряги Максим и сам еле выбрался живым. По традиции он «взял» вражеского снайпера, прятавшегося под насыпью в трубе для стока воды, но немцы открыли ураганный огонь, не давая возможности нашему бойцу добраться до своих. Уже ночью, когда в полку простились с ним, он вернулся к землянке. Живой, невредимый, но сильно замерзший. Весь день он лежал в чистом поле, не двигаясь и притворяясь убитым.





Увы, но долгожданной новости о победе в Сталинградской битве ее участник так и не дождался. Став одним из самых известных стрелков, он погиб в конце января 1943-го.

– Когда советские войска начали наступать на хорошо укрепленные позиции немцев, на их пути в районе железнодорожной станции Гумрак встали два станковых пулемета. Максим Пассар приблизился к траншее противника, уничтожил пулеметчиков, но погиб и сам… Ему было всего 19. В списке безвозвратных потерь Центрального Архива Министерства обороны значится: «Старший сержант Максим Александрович Пассар погиб 22 января 1943 года в Городищенском районе Сталинградской области в бою за высоту 144,1». Похоронен в рабочем поселке Городище, – добавляют в музее. – После гибели снайпера командование 65-й армии оформило документы на представление его к званию Героя Советского Союза посмертно. Но представление так и не утвердили. Посмертно Пассара наградили вторым орденом Красного Знамени.

«Присвоить звание Героя России (посмертно)»

Не забыв о своем прославленном бойце, уже после окончания войны генерал армии Батов обращался в Минобороны с просьбой пересмотреть наградное дело Максима Пассара, но получил отказ.

«По прошествии 60 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны РФ не считает целесообразным пересматривать решение военного командования о награждении старшего сержанта М.А. Пассара и производить перенаграждение, поскольку это может поставить под сомнение обоснованность награждения миллионов фронтовиков», - сказано в ответе дальневосточникам от 2005 года.

Узнав от волгоградцев, что в последние годы список Героев России пополнился четырьмя участниками Сталинградской битвы, жители Дальнего Востока вновь обратились в военное ведомство с прежней просьбой. К счастью, на этот раз справедливость восторжествовала.

В 2010 году, к 65-летию Победы, президент Дмитрий Медведев издал Указ о присвоении звания Героя России старшему сержанту Максиму Александровичу Пассару (посмертно).

Фото с сайта Госкаталог.РФ, коллаж Алексея Костякова