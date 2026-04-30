Более 4 тыс. сотрудников ВТЗ приняли участие в Дне безопасности труда ТМК Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 Депутат оспорит национализацию ипподрома в Ростове
Защита депутата Бориса Юнанова оспорит в судах высшей инстанции решение Октябрьского районного суда Краснодара об обращении в доход государства компаний ООО «Специализированный застройщик "Малюгина"» и ООО «Конкур». Как передает...
 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
«Замучались от аварийных отключений»: жители трех высоток в Волгограде потребовали ремонта худой крыши на подстанции

30.04.2026 17:20
В редакцию ИА «Высота 102» с жалобой на постоянные аварийные отключения света обратились жители трех многоквартирных высотных домов, расположенных по соседству с трансформаторной подстанцией в Краснооктябрьском районе Волгограда. Люди устали от отсутствия электричества, воды, отопления, интернета и неработающих лифтов в период отключений.

Не квартира, а пещера

По словам жителей, с такой проблемой столкнулись собственники жилья в 19-этажке по улице Алехина, 38а, 11-этажке по ул. Еременко, 44 и 16-этажке по ул. Еременко, 42.

- Я проживаю в доме по улице Алехина. С января этого года у нас три раза было аварийное отключение электроснабжения по причине короткого замыкания на трансформаторной подстанции, расположенной рядом на ул. Еременко, - рассказал местный житель. – Это происходит в результате затопления подстанции атмосферными осадками из-за течи крыши. Кровельный материал на вышеуказанном строении ТП практически отсутствует, отсутствует стяжка, из-за чего вода попадает внутрь.

По словам жителей высотки, в результате отключений света в их доме останавливаются не только лифты, но и насосы, которые качают воду на верхние этажи. Таким образом, люди сидят без света и воды, а в зимний период еще и без отопления, так как эта система также завязана на электроэнергии.


Из-за ливней проблема обострилась

В последнее время аварийные отключения стали чаще из-за проливных дождей. В начале апреля три высотки снова оказались обесточенными из-за затопления трансформаторной подстанции. Люди жаловались во все инстанции. В конце апреля им пришел ответ из комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.

- Электроснабжение многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: ул. Маршала Еременко, 42, 44 и Алехина, 38А, осуществляется по кабельным линиям электропередачи 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №1684, технологически присоединенным к КЛ-6 кВ ТП 1618 - ТП 1684, - указано в ответе профильного комитета. 

Данные объекты электросетевого хозяйства, как поясняется, находятся на балансе филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго».

Из письма жители узнали, что здание, в котором расположена трансформаторная подстанция, энергетики арендуют у частника, который и должен следить за состоянием имущества, в том числе за кровлей строения.

Ремонтировать должен собственник? 

В письме подтверждается, что 8 апреля в 07:04 мск произошло аварийное отключение ТП-1684 продолжительностью 13 часов 02 минуты «в результате течи кровли здания ТП-1684, арендуемого Филиалом у ИП Диановой Ю.В., вызвавшей короткое замыкание и выход из строя секционного автоматического выключателя 0,4 кВ в ТП-1684».

- С целью недопущения повторения подобной ситуации Филиалом в адрес арендодателя направлено письмо о принятии мер по восстановлению кровли здания ТП-1684. Кроме того, Комитетом в адрес арендодателя ИП Диановой Ю.В. направлено письмо с требованием в кратчайшие сроки привести в надлежащее состояние сданное в аренду имущество с целью обеспечения безопасного и безаварийного функционирования объекта электросетевого хозяйства, - сообщил жителям Облпромторг и ТЭК.


В электроснабжающей компании информагентству сообщили, что арендодатель в ближайший месяц обещает отремонтировать крышу.

- В настоящий момент электроснабжение потребителей ТП-1684 осуществляется в штатном режиме, отклонений в работе оборудования филиала нет, - уточнили в филиале ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго». - Вместе с тем собственником здания ТП выполнены временные мероприятия по недопущению попадания влаги в строение до проведения полноценного ремонта. По информации собственника, материалы для ремонта закуплены, определен исполнитель, ремонт кровли будет проведен в ближайший месяц.

Отметим, что волгоградцы обратились за защитой своих прав и в надзорные органы, но ответ им пока не поступил.

Фото читателей ИА «Высота 102»

