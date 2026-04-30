В редакцию ИА «Высота 102» с жалобой на постоянные аварийные отключения света обратились жители трех многоквартирных высотных домов, расположенных по соседству с трансформаторной подстанцией в Краснооктябрьском районе Волгограда. Люди устали от отсутствия электричества, воды, отопления, интернета и неработающих лифтов в период отключений.

Не квартира, а пещера

По словам жителей, с такой проблемой столкнулись собственники жилья в 19-этажке по улице Алехина, 38а, 11-этажке по ул. Еременко, 44 и 16-этажке по ул. Еременко, 42.

- Я проживаю в доме по улице Алехина. С января этого года у нас три раза было аварийное отключение электроснабжения по причине короткого замыкания на трансформаторной подстанции, расположенной рядом на ул. Еременко, - рассказал местный житель. – Это происходит в результате затопления подстанции атмосферными осадками из-за течи крыши. Кровельный материал на вышеуказанном строении ТП практически отсутствует, отсутствует стяжка, из-за чего вода попадает внутрь.

По словам жителей высотки, в результате отключений света в их доме останавливаются не только лифты, но и насосы, которые качают воду на верхние этажи. Таким образом, люди сидят без света и воды, а в зимний период еще и без отопления, так как эта система также завязана на электроэнергии.







Из-за ливней проблема обострилась

В последнее время аварийные отключения стали чаще из-за проливных дождей. В начале апреля три высотки снова оказались обесточенными из-за затопления трансформаторной подстанции. Люди жаловались во все инстанции. В конце апреля им пришел ответ из комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области.

- Электроснабжение многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: ул. Маршала Еременко, 42, 44 и Алехина, 38А, осуществляется по кабельным линиям электропередачи 0,4 кВ от трансформаторной подстанции №1684, технологически присоединенным к КЛ-6 кВ ТП 1618 - ТП 1684, - указано в ответе профильного комитета.

Данные объекты электросетевого хозяйства, как поясняется, находятся на балансе филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго».

Из письма жители узнали, что здание, в котором расположена трансформаторная подстанция, энергетики арендуют у частника, который и должен следить за состоянием имущества, в том числе за кровлей строения.

Ремонтировать должен собственник?

В письме подтверждается, что 8 апреля в 07:04 мск произошло аварийное отключение ТП-1684 продолжительностью 13 часов 02 минуты «в результате течи кровли здания ТП-1684, арендуемого Филиалом у ИП Диановой Ю.В., вызвавшей короткое замыкание и выход из строя секционного автоматического выключателя 0,4 кВ в ТП-1684».

- С целью недопущения повторения подобной ситуации Филиалом в адрес арендодателя направлено письмо о принятии мер по восстановлению кровли здания ТП-1684. Кроме того, Комитетом в адрес арендодателя ИП Диановой Ю.В. направлено письмо с требованием в кратчайшие сроки привести в надлежащее состояние сданное в аренду имущество с целью обеспечения безопасного и безаварийного функционирования объекта электросетевого хозяйства, - сообщил жителям Облпромторг и ТЭК.



