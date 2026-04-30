Календарь праздничных и выходных на 2027 год утвердил Минтруд России





Министерство труда России подготовило производственный календарь на 2027 год. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцам предстоит снова долго отдыхать в январе, а затем довольствоваться трехдневными выходными в мае.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Пять периодов по три выходных дня предстоят в 2027 году в феврале и марте. Дважды по три дня волгоградцы отдохнут в мае и июне. Четырехдневные выходные выпадают в ноябре – с 4 по 7 ноября.

Праздничные и выходные дни в 2027 году Минтруд распланировал следующим образом:

с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

с 12 по 14 июня;

с 4 по 7 ноября;

31 декабря 2027 года.

Добавим, что в России выходной, который выпал на нерабочую праздничную дату, переносится на ближайший рабочий день, следующий за ним. В 2027 году суббота 2 января будет перенесена на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января – на пятницу 31 января, суббота 20 февраля – на понедельник 22 февраля.