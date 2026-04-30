Дожди и заморозки осложнили посевную в Волгоградской области





Несмотря на холодную весну, в Волгоградской области продолжается посевная. В южных районах уже засеяна яровыми половина от запланированных площадей. В региональном комитете сельского хозяйства отметили, что аграриям приходится адаптироваться к погоде, корректируя темпы работ и технологические решения. Обильные осадки, низкие температуры и переувлажнение почвы нехарактерны для этого времени в Волгоградской области, особенно – в Палласовском районе.

В целом под урожай 2026 года будет задействовано 3,4 млн га. В том числе под зерновым, зернобобовым культурам — порядка 2,2 млн га; под техническими — более 1 млн га; под овощными, бахчевыми и картофелем — 54,2 тыс. га. На проведение работ аграрии получат господдержку на уровне двух миллиардов рублей в виде прямых выплат, а также льготных кредитов более чем на 8 млрд рублей.

Ежедневный мониторинг состояния озимых культур и хода весенних полевых работ ведет экспертная группа. Для каждой почво-климатической зоны региона специалисты подготовили рекомендации с учетом складывающихся особенностей 2026 года.